Iconic Labs met fin au projet d'acquisition de Sting Industries

Iconic Labs PLC - entreprise londonienne spécialisée dans les médias et la technologie - déclare que l'acquisition proposée d'une participation majoritaire dans Sting Industries Ltd a été annulée, Iconic Labs n'ayant pas l'intention de revoir la transaction. Ceci fait suite à la mise sous administration et à la restructuration de l'entreprise par Iconic peu après cette annonce.

Vendredi, Iconic Labs a déclaré que l'administration était maintenant terminée et que le contrôle avait été rendu au conseil d'administration. Elle déclare que ses conseillers et elle-même sont en discussions actives avec la Financial Conduct Authority pour lever la suspension de ses actions dès que possible.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

