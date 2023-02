Un fonds basé au Luxembourg souscrit à des billets dans le cadre de la facilité d'Iconic Labs

(Alliance News) - Iconic Labs PLC a déclaré vendredi que le fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund, basé au Luxembourg, a souscrit à une quatrième tranche de 150 000 GBP d'obligations convertibles.

Iconic Labs est une entreprise londonienne spécialisée dans les médias et la technologie qui se concentre sur l'acquisition d'entreprises actives dans les secteurs des médias en ligne, de l'intelligence artificielle et de la collecte, du traitement et de l'analyse des big data.

Les actions d'Iconic Labs ont plongé de 11% à 0,0055 pence chacune à Londres vendredi matin.

Elle a déclaré que cette tranche s'inscrivait dans le cadre de la facilité de financement de 3 millions de GBP convenue avec le fonds basé au Luxembourg et conclue le 28 septembre.

La dernière souscription du fonds basé au Luxembourg porte le total souscrit dans le cadre de la facilité à 700 000 GBP, Iconic Labs émettant en contrepartie 150 billets convertibles, ainsi que 468,8 millions de bons de souscription avec un prix d'exercice de 0,016 pence chacun.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

