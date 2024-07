(Alliance News) - ICOP Spa a fait ses débuts parmi les PME de Piazza Affari jeudi, après avoir levé 27 millions d'euros.

Si la surallocation est exercée, l'introduction en bourse aura rapporté 30 millions d'euros à la société fondée en 1920 par la famille Petrucco. ICOP est une société d'ingénierie du sous-sol active au niveau national et international dans les domaines des fondations spéciales, du microtunnelier et des travaux maritimes.

Le flottant au moment de l'admission est de 16,8 % et pourrait passer à 18,3 % en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. La capitalisation boursière des actions ordinaires admises à la négociation est de 160,7 millions d'euros.

Piero Petrucco, PDG d'ICOP, a déclaré : "Aujourd'hui est un jour très important pour l'histoire de notre société et pour toute l'équipe qui a travaillé et cru en ce projet. L'excellente réponse du marché et des investisseurs est une reconnaissance du travail du groupe et de notre capacité à développer des technologies de pointe appliquées à des projets très complexes qui sont fondamentaux pour le développement d'infrastructures critiques et la transition énergétique. La cotation permettra d'améliorer les processus et d'accélérer notre avantage concurrentiel en termes d'innovation technologique, de durabilité et de création de valeur pour nos parties prenantes".

Giacomo Petrucco, rapporteur des investisseurs d'ICOP, a ajouté : "Cette opération d'augmentation de capital est fondamentale pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, tout en maintenant la solidité et la fiabilité qui caractérisent ICOP. Nous entamons un nouveau parcours de croissance avec le marché, dans le cadre d'un dialogue ouvert et transparent, afin d'accélérer nos plans de développement".

Le cours de l'action ICOP est en hausse de 0,3 %, à 5,94 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.