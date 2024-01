Icosavax, Inc. est une société biopharmaceutique. La société utilise sa plateforme technologique de particules de type virus (VLP) pour développer des vaccins contre les maladies infectieuses, en mettant l'accent sur les maladies respiratoires potentiellement mortelles. Sa plateforme technologique VLP est conçue pour permettre l'affichage multivalent, à base de particules, d'antigènes viraux complexes. Son pipeline comprend des candidats vaccins ciblant les causes virales de la pneumonie. Elle développe ces candidats pour les personnes âgées, une population de patients dont les besoins ne sont pas satisfaits. Son principal candidat vaccin, IVX-A12, est un candidat bivalent, c'est-à-dire un mélange de deux candidats VLP différents. IVX-A12 combine IVX-121, un candidat vaccin conçu pour cibler le virus respiratoire syncytial (VRS), et IVX-241, un candidat vaccin conçu pour cibler le métapneumovirus humain (hMPV). Elle développe également d'autres candidats vaccins dans le cadre de sa stratégie de développement de vaccins VLP combinés ciblant les causes virales de la pneumonie chez les personnes âgées, y compris la grippe et le SARS-CoV-2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale