ID Holdings Corporation, anciennement INFORMATION DEVELOPMENT CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale consiste à fournir des services de technologie de l'information (TI). La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment Exploitation et gestion de systèmes gère et exploite des systèmes de traitement de l'information, ainsi que la première installation et la reconstruction de systèmes. Le secteur Développement de logiciels est engagé dans le développement de logiciels. Le secteur Autres s'occupe de la vente de produits de sécurité de réseau, de la construction et de l'installation de systèmes de sécurité, de la fourniture de services éducatifs liés au développement et à l'exploitation de systèmes d'information, de services de conseil, ainsi que de recrutement et de formation, d'études de marché locales et de collecte d'informations.

Secteur Services et conseils en informatique