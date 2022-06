ID Logistics Group : Une opportunité moyen terme ? 10/06/2022 | 14:02 achat En cours

Cours d'entrée : 253€ | Objectif : 280€ | Stop : 237€ | Potentiel : 10.67% Le titre ID Logistics Group teste la zone support des 237 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 280 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 25.91 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Données financières EUR USD CA 2022 2 384 M 2 541 M - Résultat net 2022 58,0 M 61,9 M - Dette nette 2022 884 M 942 M - PER 2022 25,9x Rendement 2022 - Capitalisation 1 452 M 1 548 M - VE / CA 2022 0,98x VE / CA 2023 0,82x Nbr Employés 24 442 Flottant 42,7% Prochain événement sur ID LOGISTICS GROUP 21/07/22 Premier semestre 2022 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 256,00 € Objectif de cours Moyen 404,50 € Ecart / Objectif Moyen 58,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Eric Hémar Chairman & Chief Executive Officer Yann Perot Chief Financial Officer Christophe Laurent Satin Chief Operating Officer, Director & Deputy CEO Michel Clair Independent Director Herve Montjotin Independent Director