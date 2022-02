ID Logistics : Berenberg rehausse son objectif

Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur ID Logistics, porté de 375 à 420 euros suite à l'acquisition de l'américain Kane.



'Cette opération renforce le positionnement de 'pure player' d'ID sur les marchés à forte croissance mais non cycliques, en lui permettant de profiter des taux de pénétration plus élevés de l'externalisation des fonctions logistiques aux Etats-Unis', explique le broker allemand, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre.



Le titre ID Logistrics affiche actuellement une hausse de 1% à la Bourse de Paris au sein d'un marché boursier orientée en très légère progression (+0,1%).



