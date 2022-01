ID Logistics : Berenberg relève de 'conserver' à 'achat'

Berenberg a relevé mardi sa recommandation sur le titre ID Logistics de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 360 euros.



Dans une note, l'intermédiaire financier dit considérer le repli de 17% du cours de Bourse depuis le début de l'année comme une opportunité 'rare' pour se positionner sur ce spécialiste des métiers de la logistique contractuelle.



L'analyste souligne qu'en dépit de ce repli boursier, la résistance du groupe, son statut de 'pure player' et la croissance saine dont il bénéficie ne sont pas remis en cause.



Berenberg ajoute que le faible taux d'externalisation des fonctions logistiques conjugué aux renouvellements de contrats élevés et à d'éventuelles opérations de fusions-acquisitions (M&A) confèrent au groupe une bonne visibilité à moyen et long termes.



