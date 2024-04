Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : 736,3 M€, +17,6% (+12,4% à données comparables) Poursuite de la bonne dynamique commerciale avec la signature de nouveaux dossiers

Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2024.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « Le premier trimestre de l’exercice 2024 marque une nouvelle accélération de la croissance du chiffre d’affaires d’ID Logistics par rapport à la fin d’année 2023. Cette bonne dynamique commerciale provient des démarrages de dossiers significatifs dans plusieurs de nos pays-clés, en Europe et outre-Atlantique. Le Groupe est ainsi bien positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance rentable en 2024 ».

Chiffre d’affaires, en M€ 2024 2023 Variation Variation à données comparables* 1er trimestre 736,3 625,9* +17,6% +12,4%

*voir en annexe

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2024 : +17,6% (+12,4% À DONNÉES COMPARABLES)

ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 736,3 M€ au 1er trimestre 2024, en progression de +17,6%.

Cette bonne performance intègre le chiffre d’affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023. Retraitée de cet effet périmètre et d’un effet de change globalement favorable au cours du trimestre, la croissance est de +12,4% à données comparables par rapport au 1er trimestre 2023.

Au cours du trimestre, on observe en particulier :

Une activité qui se stabilise en France (-0,5% du chiffre d’affaires) après une année 2023 caractérisée par des volumes de consommation en retrait ;

Une progression du chiffre d’affaires trimestriel en Europe (hors France) de +14,3% à données comparables ;

Une très forte dynamique aux Etats-Unis, avec une croissance du chiffre d’affaires de +29,5% à données comparables ;

Une croissance de +21,6% à données comparables pour l’Amérique latine et l’Asie.

Au cours du trimestre écoulé, ID Logistics a démarré 7 nouveaux dossiers.

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics a continué de répondre à un nombre soutenu d’appels d’offres au cours du 1er trimestre 2024.

A titre d’exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants :

En France, ID Logistics va démarrer avant l’été 2024 une nouvelle activité pour un de ses principaux clients, géant mondial du e-commerce, sur un site de 86 000 m² près d’Amiens.

Au Brésil, Wella Company, leader mondial de l'industrie de la beauté, a confié à ID Logistics la gestion des activités logistiques de son nouveau centre de distribution national de 12 000 m² situé au sud de l’Etat du Minas Gerais.

Aux Etats-Unis, poursuivant sa collaboration avec un des plus grands fabricants mondiaux de confiserie, ID Logistics va reprendre la gestion d’un site de 28 000 m² au sud-ouest de Chicago.

PERSPECTIVES

Après ce très bon début d’année, ID Logistics est bien positionné pour continuer d’accompagner des leaders mondiaux dans leur démarche d’organisation et d’optimisation de leur chaîne logistique, dans l’ensemble des pays où il est présent.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024 : le 22 juillet 2024, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS :

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,75 milliards d’€ en 2023.

ID Logistics gère près de 400 sites implantés dans 18 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 38 000 collaborateurs.

Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120 (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Chiffre d’affaires, en M€ 2024 2023 Variation Variation à données comparables* 1er trimestre France 199,0 200,0 -0,5% -0,5% Europe (hors France) 354,0 279,3 +26,8% +14,3% Amérique du Nord 116,7 91,1 +28,0% +29,5% Autres 66,6 55,5 +20,2% +21,6% Total 736,3 625,9 +17,6% +12,4%

*voir ci-dessous

VARIATION À DONNÉES COMPARABLES

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

- des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

Passage des données publiées aux données comparables du chiffre d’affaires

en M€ 2023 publié 2023 retraité Effet des variations du périmètre Effet des variations du taux de change Effet de l’application IAS 29** Variation à données comparables 2024 1er trimestre 630,4 625,9* +4,7% +0,4% +0,1% +12,4% 736,3

* le chiffre d’affaires de l’Argentine publié sur les trois premiers trimestres de 2023 a été retraité pour tenir compte rétroactivement au 1er janvier 2023 de la dévaluation de plus de 50% du peso argentin décidée le 13 décembre 2023

** Application du traitement comptable d’hyperinflation pour l’Argentine avec notamment la conversion sur la base du taux de clôture et non pas du taux moyen de l’année.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240423214098/fr/