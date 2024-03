- Progression de l’ensemble des indicateurs financiers 2023 Chiffre d’affaires : +10,7% à 2 747 M€ EBITDA courant : +16,6% à 434,7 M€ (+80bps) Résultat opérationnel courant : +16,3% à 125,8 M€ (+20bps) Trésorerie générée par les activités : +26,0% à 356,9 M€ après investissements opérationnels Réduction du levier d’endettement à 1,6x l’EBITDA pre-IFRS 16 - Acquisition et intégration de Spedimex en Pologne, ouverture du Royaume-Uni, synergies commerciales aux Etats-Unis et gains de plusieurs contrats stratégiques

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) (Paris:IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ses résultats de l’année 2023 avec un chiffre d’affaires en hausse de +10,7% à 2 747,4 M€ et un résultat opérationnel courant en progression de +16,3% à 125,8 M€ (+20bps).

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « En 2023, ID Logistics a enregistré une nouvelle année remarquable avec une forte progression de l’ensemble de ses indicateurs financiers. Après l’intégration réussie de Kane Logistics aux Etats-Unis en 2022, ID Logistics a poursuivi ses investissements en 2023 avec l’acquisition de Spedimex en Pologne, une opération qui a été source de synergie commerciale quelques mois plus tard en accompagnant un leader mondial de la mode au Royaume-Uni. Le Groupe a également gagné plusieurs dossiers stratégiques de part et d’autre de l’Atlantique, ce qui nous ouvre de très belles perspectives de croissance pour 2024. »

En M€ 2023 2022 Variation Chiffre d’affaires 2 747,4 2 481,3 +10,7% EBITDA courant 434,7 372,8 +16,6% En % du chiffre d’affaires 15,8% 15,0% +80bps Résultat opérationnel courant 125,8 108,2 +16,3% En % du chiffre d’affaires 4,6% 4,4% +20bps Trésorerie générée par les activités après investissements opérationnels 356,9 283,3 +26,0% Dette financière nette / EBITDA courant(1) 1,6x 1,9x

(1) pre-IFRS 16 et proforma des acquisitions

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +10,7% (+7,2% À DONNÉES COMPARABLES)

ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires 2023 de 2 747,4 M€, en progression de +10,7% par rapport à l’année 2022. Cette performance intègre le chiffre d’affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023 ainsi que l’effet année pleine de Kane Logistics, société acquise aux Etats-Unis et consolidée à partir du 1er avril 2022. Retraitée de ces effets périmètre et d’un effet de change défavorable, la croissance est de +7,2% à données comparables par rapport à 2022.

Europe hors France (47% du chiffre d’affaires du Groupe en 2023) : en croissance de +9,5% à données comparables, portée notamment par la Pologne, l’Italie et l’ouverture du Royaume-Uni ;

France (30% du chiffre d’affaires du Groupe en 2023) : activité de -4,0% par rapport à 2022, marquée par des volumes de consommation en retrait à partir du mois de mars et le report de certains démarrages sur 2024 ;

Etats-Unis (14% du chiffre d’affaires du Groupe en 2023) : solide dynamique commerciale, en croissance de +12,8% à données comparables et une forte accélération tout au long de l’année pour atteindre +34,1% au cours du 4 ème trimestre 2023 ;

trimestre 2023 ; Autres pays (9% du chiffre d’affaires du Groupe en 2023) : bonne progression à +41% à données comparables, avec un effet prix important et l’ouverture de nouveaux sites, notamment au Brésil.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN PROGRESSION DE +16,3% (+20BPS) À 125,8 M€

En 2023, le Groupe a poursuivi l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA courant en hausse de +16,6% pour atteindre 434,7 M€. La marge d’EBITDA courant progresse de 80 points de base à 15,8%.

Le résultat opérationnel courant augmente de +16,3% à 125,8 M€. Les activités à l’international poursuivent leur progression avec une marge opérationnelle de 4,7% en 2023, en hausse de 30 points de base par rapport à 2022. En France, grâce à une très bonne adaptation des coûts, l’impact du ralentissement du chiffre d’affaires a été limité sur la marge opérationnelle qui atteint 4,2% en 2023, un niveau proche de celui de 2022. Au total, le Groupe enregistre une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle à 4,6% en 2023.

HAUSSE DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 52,1 M€ (+36,4%)

Le résultat net part du Groupe s’établit à 52,1 M€ en 2023, en hausse de 36,4% par rapport à 2022 (38,2 M€). Il intègre une reprise de 7,1 M€ de complément de prix sur une acquisition. Les charges nettes de financement s’élèvent à 27,4 M€, en hausse de 11,4 M€ par rapport à 2022. Elles comprennent l’effet année pleine du financement des acquisitions de 2022. Les autres éléments du résultat financier pour 27,4 M€ correspondent majoritairement à la part de charge financière (IFRS 16) des loyers payés pour les entrepôts et les équipements utilisés et facturés aux clients. Ils progressent en ligne avec la croissance du Groupe.

GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS EN HAUSSE DE +26,0%

En 2023, les activités du Groupe ont généré 356,9 M€ de trésorerie après prise en compte des investissements opérationnels, en hausse de +26,0% par rapport à 2022. Les investissements opérationnels, qui concernent à 80% les démarrages de nouveaux sites, sont en augmentation par rapport à 2022 et s’élèvent à 72,9 M€.

Après les acquisitions de Colisweb en France et de Kane Logistics aux Etats-Unis en 2022, ID Logistics a réalisé en 2023 l’acquisition de Spedimex en Pologne payée pour 30% du prix en numéraire.

Grâce à une gestion stricte et aux bonnes performances financières réalisées en 2023, le ratio d’endettement pre-IFRS 16 a poursuivi sa baisse rapide à 1,6x l’EBITDA courant au 31 décembre 2023.

PERSPECTIVES

La multiplication des synergies commerciales aux Etats-Unis et en Pologne, l’ouverture récente de l’Italie et du Royaume-Unis confirment la pertinence du modèle de développement d’ID Logistics.

En 2024, grâce à ses investissements technologiques et opérationnels, ID Logistics continue d’accompagner des grands groupes mondiaux dans leur démarche d’organisation et d’optimisation de leur chaîne logistique, notamment dans ses secteurs d’expertise : retail, e-commerce, fashion, biens de grande consommation ou cosmétique. Compte tenu du désendettement rapide du Groupe depuis les acquisitions de 2022, le Groupe est attentif aux opportunités de croissance externe, en Europe et aux Etats-Unis.

Note complémentaire : le Conseil d’Administration a arrêté les comptes annuels le 13 mars 2024 et les procédures de revue sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : le 23 avril 2024, après la clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS :

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,75 milliards d’€ en 2023.

ID Logistics gère près de 400 sites implantés dans 18 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 38 000 collaborateurs.

Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120 (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Compte de résultat simplifié

En M€ 2023 2022 International 1 920,9 1 620,2 France 826,5 861,1 Chiffre d’affaires 2 747,4 2 481,3 International 91,2 70,9 France 34,6 37,3 Résultat opérationnel courant 125,8 108,2 Amortissement des relations clients (6,0) (5,6) Produits (charges) non courantes 7,1 (4,3) Résultat financier (54,8) (30,9) dont IFRS 16 (26,7) (14,0) Impôts (18,9) (20,1) Entreprises associées 0,7 1,5 Résultat net des activités poursuivies 53,9 48,7 Résultat net des activités arrêtées(1) - (7,0) Résultat net consolidé 53,9 41,7 dont résultat net part du Groupe 52,1 38,2

(1) Conformément à la norme IFRS 5, les activités d’ID Logistics en Russie arrêtées fin 2022 sont comptabilisées en activités

arrêtées en 2022.

Flux de trésorerie simplifié

En M€ 2023 2022 EBITDA courant 434,7 372,8 Variation de BFR 14,8 (9,3) Autres variations nettes liées aux activités (19,7) (20,2) Investissements opérationnels nets (72,9) (60,0) Trésorerie générée par les activités 356,9 383,3 Acquisitions de filiales (26,4) (249,7) Charges nettes de financement (27,4) (15,2) Emissions (remboursements) nettes de dette (239,9) 14,2 Autres variations (5,0) (5,8) Variation de trésorerie courante +58,2 +26,8 Trésorerie courante à la clôture 241,8 183,6

DEFINITIONS

Variation à données comparables

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

- des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

EBITDA courant

Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

Dette financière nette

Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Dette nette

Dette financière nette augmentée de la dette locative au titre de la norme comptable IFRS 16

