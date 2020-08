ID LOGISTICS : a bien résisté à la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ID Logistics gagne 1,15% à 193 euros sur la place parisienne, soutenu par la publication, hier soir, de résultats semestriel satisfaisants. Le spécialiste de la logistique contractuelle a en effet déclaré un chiffre d'affaires de 776,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2020, en hausse de 2% à données comparables. En France, l'activité du groupe a reculé de 1,4% à 344,1 millions d'euros, contre une hausse de 9,4% à l'international (à 432,5 millions d'euros), ou de 5,4% si l'on exclut les éléments exceptionnels (effet périmètre et effet change).Après un bon premier trimestre (+3,5% en France et +11,2% à l'international), l'activité a reculé au second sous l'effet du covid-19, mais a bien mieux résisté à l'international (-0,5%) que dans l'Hexagone (-5,9%).Au cours de la période, le groupe a démarré 10 nouveaux sites, dont 3 en France et 7 à l'international.L'Ebitda d'ID Logistics est ressorti en hausse de 2,3% à 97,5 millions, et sa marge est resté quasi stable à 12,6% du chiffre d'affaires (-0,2 point). La marge opérationnelle courante est, elle, restée totalement inchangée à 2,6%, grâce à un ROC en hausse de 3,1% à 20,1 millions d'euros, alors que les analystes l'attendaient à 15,5 millions.Au bout du compte, le résultat net part du groupe est ressorti en très légère baisse à 5,3 millions d'euros (-0,1 million d'euros), pour un résultat net consolidé de 6,5 millions (-1,5%). Celui-ci intègre une charge non courante d'1,5 million d'euros (dont 0,8 million de dépréciation d'actifs) suite à la décision d'ID Logistics d'arrêter ses activités en Chine (représentant moins d'1% de son chiffre d'affaires du groupe.Quant à la la trésorerie courante, elle a presque doublé en un an, grimpant à 148,6 millions d'euros à la fin du premier semestre. Et la dette financière nette a été réduite de 30,1 millions d'euros pour tomber à 59 millions, soit 0,7x l'Ebitda.A la suite de ces résultats, Oddo BHF et LCM ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur le titre ID Logistics, le premier ajustant son objectif de cours de 190 à 200 euros, le second le confirmant à 210 euros.