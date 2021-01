ID LOGISTICS: chiffre d'affaires 2020 en croissance de plus de 7%

Données financières EUR USD CA 2020 1 622 M 1 968 M - Résultat net 2020 25,7 M 31,2 M - Dette nette 2020 392 M 476 M - PER 2020 57,3x Rendement 2020 - Capitalisation 1 366 M 1 663 M - VE / CA 2020 1,08x VE / CA 2021 1,00x Nbr Employés 20 391 Flottant 42,4% Graphique ID LOGISTICS GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ID LOGISTICS GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 199,75 € Dernier Cours de Cloture 242,00 € Ecart / Objectif Haut -11,2% Ecart / Objectif Moyen -17,5% Ecart / Objectif Bas -23,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Eric Hémar Chairman & Chief Executive Officer Christophe Satin Chief Operating Officer & Director Yann Perot Chief Financial Officer Michel Clair Independent Director Marie-Aude Hémar Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ID LOGISTICS GROUP 7.08% 1 663 DSV PANALPINA A/S -3.84% 36 145 CRYOPORT, INC. 87.12% 3 585 ECHO GLOBAL LOGISTICS, INC. 8.58% 775 ELANDERS AB (PUBL) 0.50% 513 WINCANTON PLC 17.97% 512