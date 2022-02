ID Logistics : A suivre aujourd'hui

ID Logistics, l'un des leaders européens en logistique contractuelle a signé un protocole pour l’acquisition de 100% de Kane Logistics, un pure player américain de logistique contractuelle. Kane Logistics a connu une croissance de son chiffre d’affaires de +20% par an depuis 2019 pour atteindre 235 millions de dollars en 2021. Kane Logistics opère 20 plateformes dans l’ensemble du pays (particulièrement en Pennsylvanie, Géorgie, Ohio, Illinois et Californie) représentant 725.000 m². La valeur d'entreprise de Kane s'élève à 240 millions de dollars et sera intégralement réglée en numéraire.



ID Logistics conservera une structure financière saine avec un ratio d'endettement pré-IFRS16 estimé à 2,6 fois l'Ebitda proforma post-acquisition. Cette acquisition sera relutive sur l'Ebitda du groupe ID Logistics dès la première année de consolidation.



La transaction reste soumise à l'approbation des autorités américaines compétentes en matière d'antitrust (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act). La finalisation de l'acquisition est attendue avant l'été 2022.



Cette opération est particulièrement pertinente au regard de la proximité des cultures d'entreprise, de la complémentarité des portefeuilles clients et des synergies commerciales potentielles, assure le groupe français.



En effet, Kane Logistics présente un business model très comparable à celui d'ID Logistics : approche asset light, entrepôts dédiés, solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. De plus, l'approche " grands comptes " des deux entreprises permet de proposer des solutions communes aux Etats-Unis comme en Europe.



Deux ans après son entrée aux Etats-Unis à la faveur d'une reprise des opérations logistiques de Nespresso, ID Logistics se donne ainsi les moyens de ses ambitions dans une zone à fort potentiel. Le groupe s'appuiera sur le management de Kane Logistics pour gérer l'ensemble de ses activités nord-américaines.