ID Logistics : Acquisition de Colisweb en France

Colisweb propose une solution logicielle unique et multicanale qui offre une interface optimisée entre le distributeur, le transporteur et le consommateur final :

Elargissement de l'offre d'ID Logistics pour les distributeurs et les

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DETAILS FINANCIERS DE L'OPERATION

Le prix d'acquisition, intégralement versé en numéraire, est basé sur une valeur d'entreprise de 24 millions d'euros. Un complément de prix pouvant atteindre un maximum de 14 millions d'euros pourra être versé en 2023 et 2024 en fonction de l'atteinte d'objectifs de développement des activités de Colisweb. La finalisation de l'acquisition est prévue début 2022.

COMMENTAIRES DES DIRIGEANTS

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette opération qui va permettre au Groupe de proposer à nos clients, ainsi qu'à de nombreux prospects, une solution optimale réunissant des savoir-fairede gestion d'entrepôts, d'organisation de transport et de livraison finale, en combinant de la livraison départ magasins ou départ plateformes logistiques. La qualité des équipes de Colisweb et de Rémi en particulier nous rend particulièrement confiant dans le succès de ce nouveau projet. »

Rémi Lengaigne, Président et co-fondateur de Colisweb a déclaré : « Nous sommes très fiers de ce rapprochement

qui donne un nouveau cap pour l'entreprise. Depuis sa création, Colisweb accompagne ses clients dans l'exécution d'une livraison sur mesure au départ des magasins. Ce rapprochement nous permet d'accélérer le développement de notre service au départ des plateformes logistiques, pour une couverture nationale, et ainsi proposer une offre unique sur le marché des produits lourds et encombrants. L'ADN entrepreneurial et d'innovation du Groupe ID Logistics est un vrai atout pour le succès de cette opération. »

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 : le 25 janvier 2022, après clôture des marchés.

PROPOS DE C OLISWEB

Créé en 2013 par Rémi Lengaigne et Damien Abgrall, et implanté sur le site de Lille - Euratechnologies, Colisweb est le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous à J ou J+1, au départ des magasins et entrepôts. Présent sur toute la France, Colisweb allie une expertise technologique forte et un réseau de 1500 livreurs locaux, pour réaliser plus de 750 000 livraisons en 2021.

PROPOS D 'ID L OGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

CONTACTS ID Logistics NewCap Yann Perot Emmanuel Huynh / Thomas Grojean Directeur Général Adjoint Finances Relations Investisseurs & Communication Financière Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 yperot@id-logistics.com idlogistics@newcap.eu ID Logistics Tel.: +33 (0)4 42 11 06 00 55 chemin des Engranauds www.id-logistics.com 13660 Orgon

SUSTAINABLE LOGISTICS SOLUTIONS