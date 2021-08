ID Logistics : Bonne progression des résultats au S1 2021

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, commente : « La croissance du premier semestre 2021 s'est accélérée avec une hausse de +17,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2020, qui avait lui-mêmedémontré la forte résilience du modèle d'ID Logistics (+4,3% par rapport à 2019 malgré la pandémie). La rentabilité opérationnelle du Groupe progresse plus rapidement que son activité : le résultat opérationnel courant augmente de +38% en raison de la montée en productivité des sites démarrés ces deux dernières années et de la bonne maîtrise des coûts de démarrage des nouveaux dossiers. Le Groupe continue de renforcer son positionnement dans l'e-commercequi atteint désormais 27% de l'activité ce semestre et poursuit la gestion rigoureuse de sa trésorerie et de ses investissements ».

Au cours du 1er semestre 2021, le Groupe n'a pas enregistré de charges non courantes qui s'élevaient à 1,5 M€ sur le 1er semestre 2020 dans le cadre de l'arrêt des activités en Chine. Dans le même temps, le résultat financier s'améliore et la charge d'impôt bénéficie de la baisse du taux de cotisation de la CVAE qui a généré une économie de 1,2 M€ sur les 6 premiers mois de 2021.

Le chiffre d'affaires d'ID Logistics s'établit à 893,1 M€ au 30 juin 2021, en hausse de +15,0% et de +17,7% à données comparables par rapport au 1er semestre 2020 qui avait lui-même enregistré une croissance de +4,3% :

Début 2020, ID Logistics avait finalisé le refinancement du solde de ses dettes d'acquisition par un nouveau crédit de 100 M€ sur 5 ans avec son syndicat bancaire historique, bénéficiant de meilleures conditions financières comparées aux prêts refinancés et des remboursements très progressifs. Cette opération s'était traduite par un apport net de trésorerie courante de 30,4 M€ sur le 1er semestre 2020. A cette occasion, le Groupe avait également conclu un crédit revolving de 50 M€ sur 5 ans, non utilisé à ce jour.

Compte tenu de ces éléments et après le paiement des dettes locatives (IFRS 16) et autres variations, le Groupe dispose d'une trésorerie courante nette de 139,6 M€ au 30 juin 2021, et la dette financière nette est limitée à 66,9 M€, soit 0,7x EBITDA hors IFRS 16.

PERSPECTIVES

Conformément à son plan de marche, ID Logistics entend s'appuyer sur ses bonnes performances et sur son fort positionnement dans l'e-commerce pour poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19. Le Groupe rappelle que ses résultats bénéficient traditionnellement d'une saisonnalité plus favorable au second semestre. Il demeure attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Note complémentaire : le Conseil d'Administration a arrêté les comptes semestriels le 25 août 2021 et les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

A PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

