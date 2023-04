ID Logistics : CA T1 2023 en croissance de +18,3%

Orgon, le 24 avril 2023 - 17h45

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics a continué de répondre à un nombre soutenu d'appels d'offres au cours du 1er trimestre 2023, les clients et prospects ayant maintenant intégré dans leur prévisions les impacts du nouvel environnement économique.

A titre d'exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants au cours de ce trimestre :

En Roumanie, ID Logistics a signé un contrat avec un nouveau client, Selgros Cash & Carry Romania, une filiale du groupe Transgourmet Holding AG. Les prestations logistiques fournies comprennent les opérations de stockage dans un entrepôt à température dirigée de 8 500 m² et le transport vers les magasins.

En Allemagne, ID Logistics a démarré, en un temps record de 8 semaines, une activité pour son nouveau client Enpal, un acteur en forte expansion dans le domaine de l'énergie solaire dont le siège est situé à Berlin. Le nouveau site situé à Philippsburg, dans le sud de l'Allemagne, dispose de 35 000 m² d'entrepôts et emploie 70 personnes.

Aux Etats-Unis, ID Logistics ajoute le Wisconsin à sa couverture géographique. Le Groupe démarre un site de 28 000 m² dans la région de Kenosha, stratégiquement situé à 100 km de Chicago. Ce site gère les opérations logistiques d'une entreprise leader dans les arts de la table pour l'ensemble du territoire américain.

Etats-Unis, ID Logistics ajoute le Wisconsin à sa couverture géographique. Le Groupe démarre un site de 28 000 m² dans la région de Kenosha, stratégiquement situé à 100 km de Chicago. Ce site gère les opérations logistiques d'une entreprise leader dans les arts de la table pour l'ensemble du territoire américain. En France, ID Logistics démarre une nouvelle activité pour KSGB, un leader de la chaussure avec les marques Palladium et K-Swiss notamment. Les opérations couvriront à la fois l'activité BtoB, le e-commerce et la gestion des retours de l'ensemble des canaux de distribution au niveau européen.

ACQUISITION DE SPEDIMEX EN POLOGNE

ID Logistics a annoncé le 22 mars 2023 la signature d'un protocole en vue d'acquérir 100% du groupe

Spedimex, un acteur majeur de la logistique contractuelle en Pologne et spécialiste des secteurs mode et e-commerce, pour de grandes marques internationales et polonaises, ainsi que de la cosmétique. En complément de la logistique contractuelle, Spedimex offre un réseau de distribution et de transport solide, des services logistiques à valeur ajoutée ou de la préparation au détail. Spedimex a développé un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays représentant 230 000 m²de surface d'entrepôt. La Société a mis en place des solutions de mécanisation et de technologie sophistiquées capables de gérer des flux importants et complexes comme des retours e-commerce et magasins provenant de plus de 15 pays européens.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités antitrust polonaises compétentes. Le chiffre

d'affaires de Spedimex (109 millions d'euros en 2022) n'est pas encore consolidé dans les activités

d'ID Logistics. L'acquisition devrait être finalisée d'ici juin 2023.

PERSPECTIVES

Après ce 1er trimestre 2023, ID Logistics est bien positionné pour poursuivre son développement rentable, en s'appuyant notamment sur ses relais de croissance en Europe (notamment en Pologne et en Italie) et aux Etats-Unis. Le Groupe reste vigilant quant à l'évolution de la situation macro-économique et attentif aux besoins d'accompagnement de ses clients.