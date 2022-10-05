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    IDL   FR0010929125

ID LOGISTICS GROUP

(IDL)
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Temps réel Euronext Paris  -  17:35 05/10/2022
261.00 EUR    0.00%
18:32Id Logistics : Document AMF CP. 2022DD864805
PU
30/09Id Logistics : Document AMF CP. 2022DD863956
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ID Logistics : Document AMF CP. 2022DD864805

05/10/2022 | 18:32
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2022DD864805

05 octobre 2022

FR0010929125 - DD153577

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

IMMOD personne morale liée à Eric Hémar, Président Directeur Général / Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ID LOGISTICS GROUP

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 249.3776 Euro

VOLUME : 241.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 249.3776 Euro

VOLUME : 241.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 octobre 2022

COMMENTAIRES :

La société Immod est contrôlée par M Eric Hémar, Président Directeur Général et Administrateur d'ID Logistics Group.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ID Logistics SA published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 16:31:04 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 2 470 M 2 462 M -
Résultat net 2022 61,4 M 61,2 M -
Dette nette 2022 855 M 852 M -
PER 2022 25,9x
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 483 M 1 478 M -
VE / CA 2022 0,95x
VE / CA 2023 0,82x
Nbr Employés 25 347
Flottant 43,3%
Graphique ID LOGISTICS GROUP
Durée : Période :
ID Logistics Group : Graphique analyse technique ID Logistics Group | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ID LOGISTICS GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 261,00 €
Objectif de cours Moyen 385,00 €
Ecart / Objectif Moyen 47,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Hémar Chairman & Chief Executive Officer
Yann Perot Chief Financial Officer
Christophe Laurent Satin Chief Operating Officer, Director & Deputy CEO
Michel Clair Independent Director
Herve Montjotin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ID LOGISTICS GROUP-28.98%1 478
JD LOGISTICS, INC.-48.20%10 603
CRYOPORT, INC.-58.85%1 281
ELANDERS AB (PUBL)-17.24%469
WINCANTON PLC-16.85%430
RADIANT LOGISTICS, INC.-16.87%294