Nous avons redécouvert, à l’occasion de la conférence TP ICAP Mid Cap, ce magnifique dossier de la cote parisienne. Pur acteur de la logistique contractuelle, ID Logistics connait depuis sa création en 2001 une croissance soutenue et ininterrompue qui devrait l’amener à dépasser les 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Basé à proximité de Cavaillon, cette histoire d’entrepreneur surfe sur l’externalisation croissante de la fonction logistique par les distributeurs et les industriels. Le phénomène devrait continuer de porter la croissance annuelle du marché à environ 8% d’ici 2027 selon son concurrent américain GXO. Avec 9% de parts de marché en France, ses relais de croissance se situent désormais essentiellement à l’international, à commencer par les Etats-Unis où, comme à son habitude, le français accélère en procédant à des croissances externes. Mais déjà, de nouveaux moteurs ont été allumés comme le Royaume-Uni et la Pologne...

Yann Perot, les performances économiques et boursières d’ID Logistics sont époustouflantes. Quelles sont les facteurs externes et internes de cette réussite ? Quelle culture d’entreprise entretenez-vous pour mettre en musique les 38 000 personnes que vous employez ?

" Tout d’abord, ID Logistics bénéficie d’un marché en forte croissance, porté par l’externalisation de plus en plus forte de la fonction logistique ainsi que par de l’évolution des modes de consommation (e-commerce, hard discount, distribution omnicanale, etc.) qui fait apparaitre de nouveaux acteurs et modifie les schémas logistiques des grands donneurs d’ordres. La crise sanitaire n’a fait que renforcer ces tendances structurelles. De sorte que la bonne gestion de la supply chain des acteurs du secteur de la grande consommation est devenue un élément de différenciation et de création de valeur : enjeux de disponibilité des produits, d’optimisation des stocks pour des raisons commerciales et financières, etc. C’est cette vision qui a animé les fondateurs du groupe il y a une vingtaine d’années et Eric Hémar n’a cessé depuis de faire vivre les valeurs du groupe : l’exigence, l’entrepreneuriat et la solidarité. Dans un métier où il faut répondre en permanence aux attentes de clients toujours plus exigeants, nous devons assurer une qualité de service de haut niveau et en continu (augmentation du nombre de référence, moindre stock, réapprovisionnement plus fréquent, réactivité et précision dans la préparation de commandes) et faire preuve de flexibilité accrue dans des environnements incertains (périodes de forte activité/ralentissement de plus en plus fréquentes et marquées, évolution des types de distribution) tout en maîtrisant leurs coûts (inflation et environnement de plus en plus concurrentiel). La capacité d’ID Logistics à relever ces défis passe à la fois par la capacité à attirer et garder les talents (adhésion au projet, reconnaissance de l'engagement individuel et conditions de travail) et par l’investissement permanent dans des solutions technologiques de haut niveau. Le fait de nouer des partenariats de long terme avec nos clients (taux de rétention >90%) constitue également un élément clé."

Pouvez-vous nous rappeler les spécificités de votre modèle économique ?

" Notre modèle est asset light, pour une plus grande flexibilité et une meilleure adaptation aux besoins des clients. Ainsi, nous proposons des solutions sur mesure, indépendamment des actifs propres d’ID Logistics. Nos solutions immobilières s’adaptent aux besoins de chaque client : location (reprise du même entrepôt ou recherche d’un nouvel emplacement), mise à disposition par le client, construction, etc. En cas de location, le Groupe aligne la durée du bail sur celle de l’engagement contractuel du client. Concernant les ressources humaines, le Groupe affecte à chaque contrat une équipe d’encadrement et de management, et calibre les besoins en personnel en fonction des spécificités propres à chaque site. Le recours à l’intérim permet d’absorber les effets de la saisonnalité et les pics d’activité sans impacter la structure permanente de coûts. Par ailleurs, les outils nécessaires au fonctionnement de l’entrepôt (chariots, engins, etc.) sont, autant que possible, loués sur la même durée que les contrats. Le Groupe gère aujourd’hui environ 400 sites implantés dans 18 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 38 000 collaborateurs qui représentent la moitié de nos coûts. A noter que nous gérons seulement l’interfaçage du transport avec nos entrepôts, sauf quand le client exige que nous intégrions le transport à notre prestation. D’où les 10% de notre chiffre d’affaires réalisés sur le Transport."

Source : présentation société - 2024

L’activité en France est en baisse en 2023 et au premier trimestre 2024. Pourquoi ?

" Cette baisse est la conséquence de la baisse de la consommation en volume dans un contexte inflationniste. De plus, avec 9% de parts de marché en France, notre marge de progression est désormais limitée. Nous avons observé une stabilisation de l’activité sur le premier trimestre et le mois de juin sera nécessaire pour confirmer un retournement de l’activité attendu d’ici la fin de l’année à la faveur de la baisse de l’inflation, des évènements sportifs et de l’ouverture de nouveaux contrats. En France, l’ouverture à des métiers connexes au notre (livraison du dernier kilomètre, co-packing…) pourrait également apporter quelques points de croissance supplémentaire d’ici quelques années. "

A l’international, comment se passe votre montée en puissance aux Etats-Unis depuis l’acquisition de Kane Logistics 2022 ? Envisagez-vous d’autres acquisitions sur ce territoire ?

" Je rappelle que comme dans d’autres pays, nous avons commencé à opérer aux Etats-Unis en suivant un client historique, en l’occurrence Nespresso en 2019. Nous avons ensuite accéléré notre développement avec le rachat de 100% de Kane Logistics en mars 2022, qui nous permet d’offrir une vitrine locale aux concurrents des clients acquis. Depuis 2023, nous dégageons des synergies commerciales en développant les clients historiques sur place et en amenant des grands clients européens sur le marché américain. Plusieurs dossiers significatifs ont été démarrés, notamment auprès d’un géant mondial du e-commerce qui a plutôt pour habitude d’intégrer la fonction logistique. Nous ambitionnons de nouvelles acquisitions aux Etats-Unis afin de compléter notre palette d’expertises sectorielles."

Quels sont les autres pays à conquérir ?

" Avec une part de marché mondiale d’à peine plus de 1%, ID Logistics n’occupe que la 37e place mondiale du secteur. Il nous reste donc de la place pour continuer de doubler de taille tous les cinq ans ! En Europe, le rachat du polonais Spedimex nous a permis de franchir d’ouvrir un 18e pays, le Royaume-Uni, où Spedimex opère pour un géant mondial de la mode. En Europe du Sud, si nous dépassons les 10% de part de marché en Espagne, nous n’avons démarré nos premiers projets en Italie qu’en 2022 grâce à l’un de nos clients leader mondial de l’e-commerce. "

Le management d’ID Logistics se veut ambitieux en termes de RSE. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de pratique illustrant cette ambition ?

" La promotion interne nous tient beaucoup à cœur. Notre objectif, et nous en approchons, est que 70% de nos responsables de sites soient issus de la promotion interne. Il est courant chez nous qu’un responsable de site soit entré dans l’entreprise 10 à 15 ans plus tôt en tant que préparateur de palettes. Notre faible taux de départ volontaire en France, à 6.6%, témoigne également de notre capacité à fidéliser et faire évoluer nos collaborateurs dans un métier à juste titre perçu comme difficile. "