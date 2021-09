ID Logistics : MANOMANO choisit ID Logistics pour gérer son nouveau site national

grâce au « Pick to Graphic », permettant de gagner en productivité et en fiabilité.

Châtres (77) et mis en service en moins de 4 mois, allie innovations technologiques et recherche d'ergonomie.

21 septembre 2021

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ID LOGISTICS ACCOMPAGNE LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'E-COMMERCANT

Le site a démarré son activité de réception, stockage et d'expédition mi-septembre 2021, en gérant dans un premier temps 37 000 emplacements. À partir de mars 2022, la montée en puissance continuera avec la gestion de 49 000 emplacements. C'est à partir de septembre 2022 que le site atteindra son pic d'activité, avec 109 000 emplacements utilisés.

Pour accompagner cette hausse progressive d'activité, 91 salariés en CDI ont déjà été recrutés. 110 sont prévus pour 2022 et près de 210 au total pour 2023. L'activité du site fonctionnera, dans un premier temps, en 2 équipes puis à 3 équipes de novembre à décembre, périodes stratégiques à forte activité. ID Logistics met d'ores et déjà en place un plan de formation permettant à la majorité des collaborateurs de se former aux bonnes pratiques et gestes métiers du secteur du e-commerce et du bricolage.

UN SITE SITUÉ AUX PORTES DE PARIS

Situé à Châtres (77), soit à moins de 50 km de la capitale, le site de 36 000 m² est adapté pour absorber la hausse d'activité du spécialiste de l'e-commerce et la montée en puissance de son offre ManoFulfillment. La plateforme propose 4 typologies de rangements (du petit produit au produit hors gabarit) ainsi que des allées étroites, permettant de densifier le stockage et d'y intégrer un nombre important de références. Le bâtiment a une capacité d'extension de près de 18 000 m².

Côté flux, le site affiche de belles performances à l'année : 14 000 camions et containers y seront réceptionnés, 137 000 palettes déchargées ainsi que 549 000 petits colis réceptionnés. Pour la partie expédition, le site prévoit le chargement de 9 000 camions environ et de 196 000 palettes.

À PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

CONTACT PRESSE ID LOGISTICS :

AGENCE RUMEUR PUBLIQUE

Tél. 01 42 93 04 04 - presseidlogistics@rumeurpublique.fr

Jérôme Saczewski - Célia Forest - Lorraine Tissier-Rebour

À PROPOS DE MANOMANO :

Créé en France en 2013, ManoMano est le leader européen spécialiste du bricolage, de la maison, et du jardin en ligne. Cofondée par Philippe de Chanville et Christian Raisson, ManoMano, en fédérant plus de 3 600 marchands, rassemble la plus grande offre de produits de bricolage & de jardinage en ligne, soit plus de 10 millions de références. La scale-up compte aujourd'hui 870 personnes et opère sur 6 marchés (France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni).

CONTACTS PRESSE PUBLICIS CONSULTANTS :

Loris Zadikian - manomano@publicisconsultants.com- +33 6 38 18 05 83 about.manomano.com

ID Logistics

55, chemin des Engranauds CS 20040 - 13660 Orgon

Tél : +33 (0)4 42 11 06 00 - www.id-logistics.com

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES