Regulatory News :

ID Logistics (Paris:IDL) annonce que son document d’enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 avril 2024 (N°D.24-0314).

Ce document est disponible sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la société : 55, chemin des Engrenauds, 13660 Orgon – France.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

Le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ;

Le rapport financier annuel 2023

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : le 23 avril 2024, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,75 milliards d’€ en 2023. ID Logistics gère près de 400 sites implantés dans 18 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 38 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120 (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240423965956/fr/