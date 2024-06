Frédéric Grenier, 49 ans, est diplômé de Kedge Business School. Il débute sa carrière en 2000 chez GEODIS en Amérique du SUD (Mexique et Argentine) comme Ingénieur études et méthodes. Il rejoint le Groupe ID Logistics dès sa création en 2001. Avec une expérience de plus de 20 ans au sein d'ID Logistics, Frédéric Grenier a activement participé au développement du Groupe, tant en France qu'à l'international, sur des postes tels que Directeur R&D ou Directeur du Développement Business Groupe. Depuis 3 ans, il était également en charge de l'animation des équipes R&D et Business Development dans les différents pays du Groupe, ainsi que l'animation des équipes en charge du développement des comptes stratégiques internationaux.

Emmanuel Vexlard, 51 ans, est diplômé de Kedge Business School. Il débute sa carrière en 1996 chez Habitat en tant que Responsable logistique et transport, puis intègre en 1999 la filiale taïwanaise du Groupe GEODIS comme responsable transport. De 2000 à 2005, Il est nommé Directeur des achats transport et supply du groupe Solvay (ex-Rhodia). En 2005, il rejoint le Groupe ID Logistics où il exerce successivement les fonctions de Directeur des opérations et Contract Manager, puis prend la Direction Informatique du Groupe en 2011. En 2017 il est nommé Directeur Général d'ID Logistics France.

Laurent Nicastro, 53 ans, est diplômé de l'Université Panthéon Sorbonne et possède un D.E.S.S. Management Logistique et Ingénierie Transport de l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Il débute sa carrière en 1997 chez Hays Logistique (aujourd'hui Kuehne & Nagel) où il occupe successivement les fonctions de Directeur de sites logistiques, Directeur Projets puis Directeur Général de la filiale belge. Il passera ensuite dix ans chez Castorama en tant que Directeur Logistique France puis Directeur Supply Chain, IT et Organisation. En 2017, il rejoint le Groupe ID Logistics au poste de Directeur Général Adjoint en charge des opérations.

Disclaimer

ID Logistics SA published this content on 20 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2024 11:41:05 UTC.