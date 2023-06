E. H. : Nous avons désormais une position significative dans chacun des pays où nos clients les plus importants se développent. La France représente un peu plus d'un tiers de l'activité, l'Europe hors France 40 % et les États-Unis plus de 20 %. Nous allons continuer

et de développer des savoir-faire comme le co-packing, que nous allons déployer aussi en Europe. Enfin, Colisweb élargit notre panel de services sur le dernier kilomètre aux colis lourds et encombrants, une voie vers laquelle les clients du bricolage et équipements de la maison cherchent la meilleure solution.

Comment ID Logistics entend répondre aux grands enjeux du secteur ?

E. H. : Nous faisons évoluer notre organisation commerciale et opérationnelle pour répondre avec toujours plus de pertinence aux besoins de nos clients qui demandent une imbrication toujours plus poussée de leur organisation logistique à leur stratégie industrielle et de distribution, notamment dans les biens de consommation et le e-commerce. Compte tenu de notre croissance, nous mettons également en place une politique plus structurée pour attirer et garder nos talents. Nous avons l'ambition d'être l'employeur de référence dans notre secteur, car nous devons attirer et former des profils plus rares et qualifiés. Enfin, nous avons aussi franchi une étape primordiale il y a deux ans, en définissant des objectifs RSE quantifiables

atteindre dans des délais précis. Ce sont des marqueurs forts pour nos clients et nos équipes et ce sont les piliers de notre développement.

+ 31,9%

de croissance du chiffre d'affaires en 2022

Quelles sont les perspectives pour 2023 ? E. H. : Nous avons fait nos premiers pas en Italie, pour y accompagner un client important. Grâce à notre approchecore model,le site a été implanté en neuf semaines, un record, et une nouvelle preuve de son efficacité. C'est un pays

potentiel, dans lequel nous allons poursuivre notre développement. L'équipe y signe déjà de nouveaux contrats. Nous avons par ailleurs arrêté totalement nos activités en Russie en cherchant les solutions de transition les plus douces possibles pour nos clients présents dans le pays. Dans ce nouveau périmètre, nous allons continuer notre développement organique,

et rester proactifs en cas d'opportunités d'acquisitions.

05