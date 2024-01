ID LOGISTICS : Stifel confiant pour la croissance

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 350 euros sur ID Logistics, anticipant pour le spécialiste de la logistique contractuelle un retour de la dynamique de croissance en France à partir de 2024.



Le broker pense ainsi qu'ID Logistics devrait graduellement revenir à sa tendance de croissance organique historique de l'ordre de 10% par an, en bénéficiant surtout de ses investissements en Italie, en Pologne et aux Etats-Unis.



Selon Stifel, ce groupe 'très bien géré' présente à juste titre les multiples de valorisation les plus élevés de son secteur, mais dans une perspective historique, ils lui semblent rester raisonnables et laisser de la marge pour une appréciation du titre.



