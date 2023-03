ID Logistics : acquisition de Spedimex en Pologne

ID Logistics annonce l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce et ayant réalisé un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros en 2022.



Avec cette acquisition, la société française de logistique explique devenir 'un des leaders du marché polonais avec 35 sites, 7.000 collaborateurs et un portefeuille clients de premier plan composé d'industriels, de distributeurs ou e-commerçants'.



La transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 74 millions d'euros et sera payée à 70% en actions nouvelles et à 30% en numéraire. Soumise à l'approbation des autorités antitrust polonaises, elle devrait être finalisée d'ici juin 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.