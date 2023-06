ID Logistics : acquisition de Spedimex finalisée en Pologne

ID Logistics annonce la finalisation de l'acquisition de Spedimex, acteur majeur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte expertise dans la mode et l'e-commerce, représentant un chiffre d'affaires 2022 de 109 millions d'euros.



Cette transaction, qui permet un renforcement de la présence d'ID Logistics en Pologne avec 15 nouvelles implantations, a été payée à 70% en actions nouvelles ID Logistics (soit 53,9 millions d'euros) et à 30% en numéraire (23,5 millions).



'Avec l'acquisition de Spedimex, ID Logistics devient leader du marché polonais avec 35 sites, 7000 collaborateurs et un portefeuille clients de premier plan composé d'industriels, de distributeurs ou e-commerçants', souligne le groupe français.



