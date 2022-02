ID Logistics : annonce un plan de recrutement de 1 000 collaborateurs en 2022

Aussi, l'émergence de nouveaux processus liés à l'automatisation, l'introduction de l'intelligence artificielle et du Big Data rendent les métiers de la logistique toujours plus digitalisés.

Déployés dans toute la France et principalement dans des zones géographiques stratégiques pour l'entreprise (Nord, Sud et Rhône-Alpes), ces 1 000

Porté par le développement du e-commerce et une demande croissante de livraisons rapides, le secteur de la logistique et du transport est en pleine expansion.

ID LOGISTICS MISE SUR L'ALTERNANCE POUR RECRUTER LES TALENTS DE DEMAIN

En 2022, parmi les 1 000 nouveaux collaborateurs, 200 alternants seront embauchés, soit le double de 2021. L'objectif d'ID Logistics est de faire découvrir au plus grand nombre la diversité des métiers de la logistique et ainsi offrir de nombreuses opportunités de carrières.

Accompagnés d'un tuteur désigné au sein de l'entreprise tout au long de leur cursus, les alternants suivent un programme complet théorique et pratique destiné à les former et à les faire monter en compétence. Ils peuvent se voir confier des missions complètes pour les faire gagner en autonomie et en responsabilité. Au terme du contrat d'alternance, ID Logistics offre de multiples opportunités professionnelles : la grande majorité des alternants reçoivent une proposition d'embauche en CDI et près de 50% restent dans l'entreprise dès la fin de leur contrat d'alternance.

ID Logistics est partenaire de différentes écoles (AFTRAL, Institut Supérieur de Logistique Industrielle de Kedge Business School, Aix-Marseille Université…) et propose plusieurs formes d'alternance, telles que l'apprentissage, la professionnalisation, ou encore le volontariat international en entreprise (VIE).

ID Logistics est une entreprise en forte croissance et face à l'intensification de ses activités, nous poursuivons notre programme de recrutement en France avec l'embauche de 1 000 nouveaux collaborateurs, salariés et alternants. Notre volonté est de mettre en avant notre vocation pour la rendre visible aux jeunes générations afin de montrer que la supply chain est un métier d'avenir centré sur l'innovation. Ce développement permettra à ID Logistics de poursuivre sa croissance et d'accompagner celle de ses clients. - Renaud Bouet DRH France d'ID Logistics.