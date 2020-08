ID Logistics au 1er semestre 2020 : acteur engagé dans la lutte contre la pandémie, croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant, réduction de la dette financière nette

Regulatory News:

ID Logistics, (Paris:IDL) (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce ses résultats du 1er semestre 2020 avec un chiffre d’affaires de 776,6 M€, en augmentation de 4,3% (+2,0% à données comparables), un résultat opérationnel courant en progression à 20,1 M€ (2,6% de marge opérationnelle) et une réduction de 30,1 M€ de la dette financière nette à 0,7x l’EBITDA.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Au cours d’un 1er semestre 2020 marqué par la pandémie Covid-19, l’ensemble des équipes d’ID Logistics a été particulièrement fière d’avoir pu assurer, au cœur de la crise, les besoins logistiques essentiels dans les pays les plus touchés par le virus. ID Logistics a également été en mesure de permettre dans de bonnes conditions le redémarrage rapide de l’activité de certains de ses clients. Dans ce contexte inédit, le Groupe a connu une croissance de son activité et de son résultat opérationnel courant. Ce premier semestre illustre ainsi la résilience de notre business model et la flexibilité de notre organisation. La diversité de notre portefeuille clients, la qualité de nos partenariats, notre implantation internationale équilibrée et l’engagement de nos équipes ont été des atouts déterminants pour passer cette crise sans précédent. »

Principaux indicateurs financiers

En M€ S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 776,6 744,5 EBITDA 97,5 95,3 En % du chiffre d’affaires 12,6% 12,8% Résultat opérationnel courant 20,1 19,5 En % du chiffre d’affaires 2,6% 2,6% Résultat net consolidé 6,5 6,6 En % du chiffre d’affaires 0,8% 0,9% 30/06/2020 31/12/2019 Dette financière nette 59,0 89,2 Dette locative IFRS 16 375,2 379,7 Dette nette 434,2 468,9 Capitaux propres 209,3 204,0

ID Logistics : une entreprise engagée dans la lutte contre la pandémie

Face à la crise sanitaire, ID Logistics s’est fixé trois objectifs prioritaires :

- assurer la protection de ses collaborateurs en garantissant des conditions de travail aux meilleurs standards de sécurité sanitaire ;

- accompagner ses clients au plus près de leurs besoins, qu’ils soient en fort volume (sites dédiés à l’alimentaire, la santé, l’hygiène ou l’e-commerce), en activité réduite ou à l’arrêt ;

- préserver la trésorerie et la structure financière du Groupe.

La poursuite de ces trois priorités a permis à ID Logistics d’assurer une pleine continuité de service tout au long de la crise et un redémarrage rapide de l’activité.

Chiffre d’affaires du premier semestre 2020 en croissance

Au cours du 1er semestre 2020, ID Logistics réalise un chiffre d’affaires de 776,6 M€ (+4,3% et +2,0% à données comparables).

- En France, le chiffre d’affaires s’établit à 344,1 M€ en baisse de -1,4% par rapport au 1er semestre 2019. Après une bonne croissance de l’activité (+3,5% au 1er trimestre 2020), le 2ème trimestre a été impacté par les mesures de confinement et finit en baisse (-5,9% par rapport à 2019).

- A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 432,5 M€ en hausse de +9,4% par rapport au 1er semestre 2019. Cette performance intègre un effet de change globalement défavorable, notamment en Amérique Latine, et un effet de périmètre lié à la fin des activités en Afrique du Sud depuis septembre 2019 et l’entrée en consolidation en décembre 2019 des activités de Jagged Peak aux Etats-Unis. Retraitée de ces éléments, la croissance du chiffre d’affaires sur le 1er semestre est de +5,4%. Comme pour la France, le 2ème trimestre a connu un ralentissement dû à la crise du Covid-19 (-0,2%) après une très bonne performance sur le 1er trimestre (+11,2%).

Au cours de la période, le Groupe a démarré 10 nouveaux sites (3 en France et 7 à l’international), en ligne avec le plan de marche initial.

Résultat opérationnel courant en progression

Dans ce contexte inédit, la diversification du portefeuille clients, l’implantation internationale équilibrée du Groupe et l’engagement des équipes ont permis à ID Logistics d’améliorer son résultat opérationnel courant, à 20,1 M€ au 30 juin 2020 (vs 19,5 M€ au 30 juin 2019), et de maintenir une marge opérationnelle stable à 2,6%.

- En France, un des pays les plus touchés par le Covid-19, la marge opérationnelle courante est passée de 3,8% au 1er semestre 2019 à 2,8% au 1er semestre 2020. L’essentiel de la baisse est dû aux coûts directs (masques, gels, bonus spécifiques, etc.) et indirects (perte de productivité, volatilité des volumes, absentéisme, etc.) de la crise sanitaire, partagés en partie avec les clients.

- A l’international, à l’inverse, la marge opérationnelle courante a fortement progressé, passant de 1,6% au 1er semestre 2019 à 2,4% au 1er semestre 2020. L’impact de la crise sanitaire en Espagne a été plus que compensé par les solides performances de pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Russie qui ont bénéficié de la bonne montée en productivité des dossiers démarrés récemment. Les résultats à l’international ont aussi profité de l’intégration positive sur le semestre des activités aux Etats-Unis acquises fin 2019.

Stabilité du résultat net consolidé

Les résultats du 1er semestre 2020 intègrent une charge non courante de 1,5 M€ (dont 0,8 M€ de dépréciation d’actifs) suite à la décision du Groupe d’arrêter ses activités en Chine (qui représentent moins de 1% du chiffre d’affaires du Groupe), à la suite du changement d’actionnaire de son principal client dans le pays. Malgré cette charge, le bénéfice net de l’ensemble consolidé du 1er semestre 2020 est stable par rapport au 1er semestre 2019 à 6,5 M€.

Bonne gestion de la trésorerie et réduction de la dette financière nette

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe a été particulièrement attentif à la gestion de sa trésorerie :

- La trésorerie générée par les activités s’est élevée à 97,5 M€ au cours du 1er semestre 2020 (+51,8 M€ vs 2019) :

La gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement a permis de réduire de 4 jours le délai moyen d’encaissement client, soit 18,7 M€ de trésorerie courante ;

Le Groupe a utilisé les mesures gouvernementales autorisant le report de paiement de certaines cotisations sociales pour un montant de 20,5 M€ au cours du 1 er semestre 2020 ;

semestre 2020 ; Enfin, ID Logistics et ses clients ont adopté une logique d’investissements sélective et progressive, limitant ces derniers à 26,9 M€ au cours du 1er semestre 2020 (-9,8 M€ vs 2019).

- Au cours du 1er semestre 2020, ID Logistics a finalisé le refinancement du solde de ses dettes d’acquisition par un nouveau crédit de 100 M€ sur 5 ans avec son syndicat bancaire historique. Cette opération s’est traduite par un apport net de trésorerie courante de 30,4 M€ avant frais, de meilleures conditions financières comparées aux prêts refinancés et des remboursements très progressifs. A cette occasion, le Groupe a également conclu un crédit revolving de 50 M€ sur 5 ans, non utilisé à ce jour.

Au 30 juin 2020, après le paiement des dettes locatives (IFRS 16) et autres variations, le Groupe dispose ainsi d’une trésorerie courante nette de 148,6 M€ et la dette financière nette est limitée à 59,0 M€, soit 0,7x l’EBITDA.

Perspectives

ID Logistics entend poursuivre son développement tout en restant vigilant à l’évolution de la crise sanitaire. Il sera particulièrement attentif aux ouvertures prévues sur l’année 2020 (15 au total), à la montée en productivité des dossiers déjà démarrés et à l’accompagnement de ses clients.

Après avoir éprouvé son business model au cours de cette crise, ID Logistics est prêt à saisir les opportunités qui se présenteraient à travers le développement du e-commerce, la relocalisation industrielle en Europe, le renforcement de l’externalisation et la concentration du secteur.

Note complémentaire : Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées ; le rapport de revue sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 - 22 octobre 2020, après clôture des marchés.

A propos d’ID Logistics

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 534,2 M€ en 2019. ID Logistics gère 320 sites implantés dans 18 pays représentant 5,8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Annexe

Compte de résultat simplifié

En M€ S1 2020 S1 2019 France 344,1 349,0 International 432,5 395,5 Chiffre d’affaires 776,6 744,5 France 9,7 13,2 International 10,4 6,3 Résultat opérationnel courant 20,1 19,5 Amortissement des relations clientèles (0,6) (0,6) Charges non courantes (1,5) - Résultat financier (6,9) (7,6) Impôts (5,1) (5,0) Entreprises associées 0,5 0,3 Résultat net consolidé 6,5 6,6 dont résultat net part du groupe 5,3 5,5

Flux de trésorerie simplifié

En M€ S1 2020 S1 2019 EBITDA 97,5 95,3 Variation de BFR 38,7 (4,9) Autres variations (non courant, Impôts, etc) (11,8) (8,2) Investissements nets (26,9) (36,7) Trésorerie générée (consommée) par les activités 97,5 45,5 Emissions (remboursements) net d’emprunts 30,5 (1,8) Remboursement de dette locative (IFRS 16) (65,9) (62,7) Autres variations (4,0) (1,4) Augmentation (diminution) de la trésorerie courante 58,1 (20,4) Trésorerie courante à l’ouverture 90,5 105,7 Trésorerie courante à la clôture 148,6 85,3

Définitions

Données comparables : variation excluant l’impact :

- des variations de périmètre (la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période);

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change (chiffre d’affaires des différentes périodes calculé sur la base de taux de change identiques, les données publiées de la période précédente étant converties au taux de change de la période en cours).

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

Dette financière nette : Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Dette nette : Dette financière nette augmentée de la dette locative au titre de la norme comptable IFRS 16

