ID Logistics : bien orienté avec des propos d'analyste

Le 27 septembre 2023 à 13:32 Partager

En hausse de plus de 5%, ID Logistics signe l'une des meilleures performances du SBF120, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 350 euros sur le titre du groupe de logistique contractuelle.



Il met en avant 'un momentum qui va s'améliorer et une bonne visibilité pour 2024' pour ID Logistics, et estime que 'la récente baisse du titre semble offrir une belle opportunité avec des niveaux de valorisation nettement inférieurs aux moyennes historiques'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.