ID Logistics : conçoit un nouveau site pour COURIR

16 février 2021

ID LOGISTICS CONÇOIT POUR COURIR

UN NOUVEAU SITE À CHATEAUROUX

Orgon, le 16 février 2021 - COURIR, distributeur français spécialisé dans les chaussures de sport, a choisi ID Logistics pour construire, équiper et gérer son futur site de Châteauroux (36). Cette nouvelle plateforme optimisera l'ensemble des flux logistiques de l'enseigne en Europe, et préparera également l'ensemble des commandes e-commerce. Livrée en mars 2022, elle sera équipée des toutes dernières technologies pour répondre aux demandes de COURIR, ainsi qu'à l'ergonomie des postes de travail des collaborateurs.

Pour faire face à son développement et à la forte croissance de son activité e-commerce, COURIR souhaitait améliorer la performance et la capacité de son outil logistique, tout en l'intégrant dans une démarche environnementale. ID Logistics, partenaire de l'enseigne depuis 2010, a proposé un projet clé en main, intégrant les dernières innovations technologiques. Cette nouvelle plateforme, située à Montierchaume, près de Châteauroux, sera livrée en mars 2022.

L'INNOVATION AU CŒUR DU PROJET

Trente millions d'euros ont été investis dans ce nouveau projet, dont 15 millions d'euros dédiés à la construction du bâtiment et 15 autres à l'élaboration et à la mise en place de nouvelles technologies. En effet, ce bâtiment regroupera de nombreuses solutions mécanisées et automatisées pour optimiser les stocks et tenir compte des conditions de travail des collaborateurs :

- Un miniload carton permet de stocker et de retirer près de 80 000 cartons sur les étagères. Il évite ainsi le transport et la manutention de charges lourdes par les opérateurs.

- Des postes de travail ergonomiques équipés d'un module « Put to light » réduisent le temps de préparation des colis d'expédition pour les opérateurs. En effet, ce module permet de centraliser plusieurs commandes effectuées dans une même zone de préparation, pour être ensuite dispatchées par le préparateur grâce à des alertes lumineuses. Celles-ci indiquent rapidement et automatiquement les emplacements et les quantités à prélever. Cette innovation évite aux préparateurs des trajets trop longs et fatigants.

- Un robot d'ouverture automatique de cartons supprime les risques de blessures et de TMS pour les opérateurs. Ce robot, quasiment entièrement automatisé, effectue une ouverture nette et donne la possibilité de réutiliser les cartons ouverts pour de nouvelles préparations. Cette innovation réduit considérablement le volume des déchets sur le site.

Enfin, pour la réception quotidienne des colis, des convoyeurs télescopiques à bande sont prévus afin d'amener les colis directement sur la zone de réception et de réduire les charges des réceptionneurs.

UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES DES PRÉPARATEURS

L'activité de la plateforme représentera 120 contrats en CDI en 2022. Dès 2021, ID Logistics mettra en place un plan de formation permettant aux collaborateurs de se former aux nouveaux process déployés sur le site et également aux nouvelles technologies installées.

ID Logistics

55, chemin des Engranauds

CS 20040 - 13660 Orgon

Tél : +33 (0)4 42 11 06 00 - www.id-logistics.com

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES

UN SITE MODULABLE POUR FAIRE FACE A LA HAUSSE D'ACTIVITÉ

Situé à seulement 8 km de l'axe autoroutier A20 et de l'aéroport de Châteauroux, ce nouveau site de 18 000 m² répondra à la forte croissance du e-commerce et des demandes des magasins de l'enseigne. La plateforme comptera 2 cellules de 8 100 m² chacune, 12 autodocks, 17 places PL ainsi que 80 places VL. Le site aura une capacité totale de stockage de 200 000 colis ou équivalents. Le bâtiment a une capacité d'extension de 12 000 m², avec d'une part une zone de stockage et de l'autre une zone de préparation.

UN SITE INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DURABLE

Avec cette nouvelle plateforme, ID Logistics livrera un bâtiment combinant développement durable et cadre de travail optimal. Certifié BREEAM Very Good, le site de Châteauroux réunira de hauts standards en matière de construction durable. Côté énergie, la plateforme sera équipée de panneaux photovoltaïques installés sur l'ensemble de la toiture du bâtiment. Ainsi, le bâtiment produira plus d'électricité qu'il n'en consommera et redistribuera cette électricité sur le réseau national. Concernant l'éclairage, tous les espaces intérieurs et extérieurs seront équipés de LED, offrant d'importantes économies d'énergies. Le traitement des déchets a été également pris en compte avec la mise en place d'une zone de tri sélectif. Enfin, implanté au milieu d'un parc paysager, ce site mettra à disposition des collaborateurs des parkings et abris vélos, afin de privilégier les déplacements doux.

