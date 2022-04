ID Logistics : finalise l'acquisition de Kane Logistics aux US

Communiqué de presse

Orgon, 4 avril 2022

ID Logistics se donne les moyens d'un fort développement aux Etats-Unis en finalisant l'acquisition de Kane Logistics

 Finalisation de l'acquisition de 100% de Kane Logistics aux Etats-Unis

 Présence aux Etats-Unis renforcée : chiffre d'affaires de 350 millions de dollars en 2021 proforma post-acquisition, 26 implantations et 3.000 employés

 Nomination de Stan Schrader en tant que Directeur Général d'ID Logistics US

 Management expérimenté et potentiel de synergies commerciales significatif

Orgon, le 4 avril 2022 - 7h45 CET : ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL), un des leaders européens en logistique contractuelle annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Kane Logistics aux Etats-Unis.

Acquisition de Kane Logistics

Kane Logistics est un pure player de la logistique contractuelle et de services d'entreposage à valeur ajoutée fondé aux Etats-Unis en 1930 par la famille Kane. Depuis 2019, Kane Logistics a accéléré sa transformation pour devenir un acteur de référence dans la logistique contractuelle américaine, notamment auprès d'industriels prestigieux dans les biens de consommation, l'alimentaire et les boissons, ou de spécialistes de la distribution.

Cette transformation a été menée par un management disposant d'une solide expérience opérationnelle acquise au sein de grandes entreprises de logistique contractuelle telles que Ryder ou Jacobson Companies (entreprise de logistique basée aux États-Unis et acquise en 2014 par Norbert Dentressangle).

Kane Logistics a connu une croissance de son chiffre d'affaires de +20% par an depuis 2019 pour atteindre 235 millions de dollars en 2021 et opère désormais 20 plateformes dans l'ensemble du pays (particulièrement en Pennsylvanie, Géorgie, Ohio, Illinois et Californie) représentant 725.000 m².

L'acquisition de Kane Logistics est particulièrement pertinente en raison de la proximité des cultures d'entreprise, de la complémentarité des portefeuilles clients et des synergies commerciales potentielles avec ID Logistics. En effet, Kane Logistics présente un business model très comparable à celui d'ID Logistics : approche asset light, entrepôts dédiés, solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. L'approche client « grands comptes » des deux entreprises permet également de proposer des solutions partagées aux Etats-Unis et en Europe.

En ajoutant les activités existantes du Groupe aux Etats-Unis, le nouvel ensemble atteint un chiffre d'affaires de 350 millions de dollars pro-forma en 2021, dispose d'un portefeuille de clients diversifié dans l'industrie grande consommation, le retail et l'e-commerce. ID Logistics US emploie maintenant près 3 000 collaborateurs et dispose d'une bonne couverture nationale avec 26 sites bien répartis sur l'ensemble du territoire américain.

Nomination de Stan Schrader, nouveau Directeur Général d'ID Logistics US

ID Logistics s'appuie désormais sur les équipes de Kane Logistics pour gérer l'ensemble de ses activités aux Etats-Unis.

Stan Schrader, Directeur Commercial de Kane Logistics, est nommé Directeur Général d'ID Logistics US avec pour objectif de maintenir un fort niveau de croissance organique et de mettre en œuvre les synergies commerciales offertes par ce rapprochement. Stan est particulièrement attentif à la qualité de service délivrée à ses clients. Il déclare :

« Je suis particulièrement heureux et motivé par la conduite de ce nouvel ensemble sur le territoire américain. ID Logistics nous offre une opportunité unique de poursuivre notre développement sur notre marché et amène un fort savoir-faire complémentaire des activités de Kane Logistics. La proximité de culture et de stratégie entre nos deux entreprises est tout simplement étonnante et représente une vraie assurance de succès futur »

Les ambitions fortes d'ID Logistics aux Etats-Unis

Deux ans après son entrée aux Etats-Unis à la faveur de la reprise des opérations logistiques de Nespresso, ID Logistics se donne les moyens de ses ambitions dans une zone à fort potentiel : la taille d'ID Logistics post acquisition, le management et l'organisation mis en place doivent permettre de développer les synergies commerciales et poursuivre une forte croissance sur une zone géographique qui, à moyen terme, représentera une part significative des activités du Groupe.

Eric Hémar, PDG d'ID Logistics déclare :

« L'acquisition de Kane Logistics représente pour notre Groupe une nouvelle étape stratégique de notre histoire. Elle nous ouvre un nouveau champ de développement considérable notamment auprès de clients industriels de la grande consommation. Nous bénéficions en outre d'une équipe de managers expérimentés et dynamiques, attachés à nos valeurs. »

Remerciements

Eric Hémar, PDG d'ID Logistics, remercie les équipes d'ID Logistics et ses conseils :

 Hogan Lovells en France et aux Etats-Unis pour le corporate M&A (Jean-Marc Franceschi, Ashlee Gilson), le financement (Sophie Lok) et la concurrence (Robert Baldwin),

 8Advisory pour les due diligences financières (Stéphane Vanbergue, Pierre-David Forterre, Patrick Blastland) et fiscales (Guillaume Rembry, Hubert Christophe, Jérémy Cosma) en patenariat avec CFLA (Bruno Egan), Gowling (Barbara Jouffa, Geraldine Gonzalvez) et Nixon Peabody (David Kaufman, Gary Levenstein, Ryan Cosmopulos, Jacalyn Smith) pour les due diligences juridiques et sociales

 BNP Paribas pour le financement (Rachida Tournier, Edwige Lacroix)

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : le 25 avril 2022, après la clôture des marchés.

À PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 911 M€ en 2021. ID Logistics gère 360 sites implantés dans 17 pays représentant près de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 28.000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux, une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).