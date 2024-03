ID Logistics : hausse de 36% du résultat net pdg en 2023

ID Logistics publie un chiffre d'affaires de 2747 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 10,7% par rapport à 2022.



Dans le même temps, l'EBITDA courant ressort à 434 ME (+16,6%) pour un résultat opérationnel courant de 126 ME (+16,3%).



Le résultat net part du Groupe s'établit à 52,1 ME en 2023, en hausse de 36,4% par rapport à 2022 (38,2 ME).



'Le Groupe a également gagné plusieurs dossiers stratégiques de part et d'autre de l'Atlantique, ce qui nous ouvre de très belles perspectives de croissance pour 2024', a commenté Eric Hémar, président directeur-général d'ID Logistics.



Par ailleurs, compte tenu du désendettement rapide du Groupe depuis les acquisitions de 2022, ID Logistics se dit 'attentif aux opportunités de croissance externe, en Europe et aux Etats-Unis'.



