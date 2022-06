ID Logistics : joint à EcoTransIT world

FLASH ACTU RSE #5

23 juin 2022

ID LOGISTICS SE JOINT À ECOTRANSIT WORLD,

DANS UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'outil d'EcoTransIT World permet de calculer de manière fiable et homogène l'empreinte carbone du transport sur l'ensemble de ses activités au travers le monde.

Avec l'intégration d'EcoTransIT, ID Logistics renforce son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la réduction de l'impact carbone.

Orgon le 23 juin 2022 - ID Logistics (ISIN : FR0010929125, code : IDL), l'un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce son adhésion à EcoTransIT World dans le cadre d'un engagement en faveur de la durabilité de l'entreprise. Plus précisément, EcoTransIT World est un outil qui permet le calcul du transport sur l'ensemble de ses activités au travers le monde en incluant les paramètres tels que la consommation de carburant, les émissions de carbone ou les polluants atmosphériques, tout en permettant l'analyse comparative de ces données.

L'outil calcule entièrement les chaînes de transport mondiales de toute nature, qu'il s'agisse de camions, de navires, d'avions, de trains ou de voies navigables. Afin d'extraire les données qui montrent l'impact environnemental, l'outil analyse des indicateurs tels que le moyen de transport ou l'itinéraire effectué et utilise des informations telles que le type de ravitaillement, les facteurs environnementaux ou des attributs comme le type de route. Enfin, l'outil permet de collecter des données sur les émissions et l'énergie consommée.

L'intégration d'EcoTransIT World est une nouvelle étape vers l'amélioration de l'engagement d'ID Logistics envers l'environnement et la planète. Nos efforts en tant qu'entreprise s'inscrivent dans la continuité de l'analyse de l'impact de notre activité et nous permettent d'agir pour les réduire au maximum » - Guillaume Delaval, Directeur RSE du Groupe ID Logistics.

UNE MÉTHODOLOGIE COMPATIBLE AVEC LES NORMES INTERNATIONALES

La méthodologie utilisée par EcoTransIT comprend le calcul compatible avec la norme EN 16258, une méthodologie de calcul et de déclaration de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les services de transport (transport de marchandises et de passagers) et avec les normes du Conseil mondial des émissions logistiques (GLEC). De la même manière, il sera également conforme aux exigences de la norme ISO14083, sur les émissions de gaz à effet de serre provenant des opérations de la chaîne de transport.

UN ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE AU-DELÀ D'ECOTRANSIT WORLD

D'autres défis proposés par ID Logistics pour 2030 sont de réduire de 40% les émissions des activités logistiques (CO2 / palette) Scope 1 & 2 par rapport à 2018 et de réduire l'intensité énergétique des activités logistique de 20% (kWh/M2) en prenant également 2018 comme référence. En ce sens, avec le développement de projets de cette nature, ID Logistics se positionne comme l'un des acteurs responsables dans le processus de transformation du secteur et renforce son engagement pour la préservation de l'environnement et la réduction de l'impact de son activité.

À PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 911 M€ en 2021. ID Logistics gère 360 sites implantés dans 18 pays représentant près de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 28.000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux, une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).