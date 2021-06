ID Logistics : 4 nouveaux administrateurs nommés au Conseil d'Administration

Je me réjouis d'accueillir ces quatre nouveaux membres au conseil d'administration d'ID Logistics.

Après plus de 40 ans au sein du Groupe Carrefour, Gérard Lavinay, 60 ans, y a exercé de multiples responsabilités à la fois en tant que président de filiales en Europe ou en Amérique Latine ou sur des postes de direction générale au siège. Il apportera sa connaissance exceptionnelle du secteur du retail à l'international et de ses évolutions.

Suite à ces nominations, le Conseil d'Administration d'ID Logistics est à présent composé à 50% d'administrateurs indépendants, comme suit:

Eric Hémar, Administrateur, Président

Christophe Satin, Administrateur, Directeur Général délégué

Michel Clair, Administrateur Indépendant et Président du comité d'audit.

Eléonore Ladreit de Lacharrière, Administratrice Indépendante

Gérard Lavinay, Administrateur Indépendant

Hervé Montjotin, Administrateur Indépendant et membre du Comité d'Audit

Vera Gorbacheva, Administratrice, Directrice Générale d'ID Logistics Russie

Marie-Aude Hémar, Administratrice, Représentante de la société Comète

Pascal Teranne, Administrateur représentant les salariés.

Jesus Hernandez, Censeur, Chief integration officer du Groupe

LES PROFILS EN DÉTAIL :

HERVÉ MONTJOTIN

Diplômé de l'École Normale Supérieure, agrégé de Sciences sociales et titulaire d'un mastère ESCP, Hervé Montjotin a débuté sa carrière en 1989 chez Bossard Consultants (devenu Cap Gemini).

En 1995, il rejoint le Groupe Norbert Dentressangle (devenu XPO Logistics). De 1995 à 2015, 20 années au cours desquelles le chiffre d'affaires du Groupe est passé de 300 millions à 5 milliards d'euros, où il est successivement DG RH et Organisation, DG en charge de la Division Transport (2005) et enfin Président du Directoire (2012).

Depuis septembre 2016, il est CEO du Groupe SOCOTEC (acteur majeur en France dans la gestion des risques, fournissant des services d'inspection, de mesure, d'assistance et de conseil, de certification et de formation).

ELÉONORE LADREIT DE LACHARRIÈRE

Diplômée de Dauphine et de l'ESSEC, elle est membre du Comité exécutif de Fimalac dont elle dirige la Fondation d'entreprise, Culture & Diversité, depuis sa création en 2006. Eléonore Ladreit de Lacharrière est membre du conseil d'administration du Musée du Louvre et présidente des conseils d'administration du Musée Rodin et des Beaux-Arts de Paris.

GÉRARD LAVINAY

Gérard Lavinay a débuté sa carrière chez Euromarché en 1980. Il occupe plusieurs fonctions dans cette chaîne d'hypermarchés reprise par Carrefour en 1991, d'abord en magasin, puis à la direction logistique. À partir de 1998, il occupe au sein de Carrefour différentes fonctions en Grèce, puis la Direction Exécutive de Carrefour Chili en 2003. En 2004, il revient en France pour occuper les fonctions de Directeur supply chain Groupe, puis Directeur Général organisation systèmes d'information et supply chain Groupe. En 2008, il est nommé Directeur Exécutif supermarchés France. Gérard Lavinay rejoint Carrefour Belgique en 2009 en tant que Directeur Exécutif et Administrateur délégué. En 2013, il supervise les activités de Carrefour en Europe du Nord (Belgique, Pologne et Roumanie) et les équipes de coordination et support marchandises internationales. En 2017, Gérard Lavinay occupait la fonction de Directeur Exécutif Marchandises, Flux et Formats. Il était notamment en charge des marchandises, de la marque propre, de la supply chain et des formats. Après une dernière mission à la tête de Carrefour Italie, il a fait valoir ses droits à la retraite. Il est aujourd'hui président de Page Conseil.

VERA GORBACHEVA

Diplômée de l'Université d'État des télécommunications et de l'informatique de Povolzhsky (diplôme d'ingénieur avec mention) en 1998, Vera Gorbacheva a développé des compétences en management au cours d'une carrière dans des entreprises de logistique locales et internationales en Russie. Elle a commencé à travailler dans le secteur de la logistique avec la société nationale de logistique il y a 18 ans en tant que chef du développement régional (elle était responsable du développement des services logistiques dans toutes les régions de la Russie, du nord- ouest au district fédéral extrême-oriental). Elle a poursuivi sa carrière en tant que directrice des ventes et du marketing dans une entreprise locale de 3PL. Elle a été directrice du développement commercial des douanes chez un prestataire international et a rejoint ID Logistics Russie en 2012 en tant que directrice du développement commercial lors de la phase de démarrage de l'entreprise. 6 mois après, elle est nommée directeur général adjoint. En janvier 2019, elle est nommée directrice générale d'ID Logistics en Russie.

