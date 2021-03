ID Logistics : Bonne performance financière en 2020

17 mars 2021 ///www.id-logistics.com

ID Logistics : bonne performance financière 2020, tirée par l'international

Progression de l'ensemble des indicateurs financiers en 2020 :

• Chiffre d'affaires : +7,1% à 1 642,8 M€

• Résultat opérationnel courant : +12,0% à 60,5 M€

• Trésorerie générée par les activités : +27% à 154,2 M€ après investissements opérationnels

• Endettement financier : réduit à 0,7x l'EBITDA

Orgon, le 17 mars 2021 - 17h45 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, présente ses résultats 2020 avec un chiffre d'affaires en hausse de +7,1% à 1 642,8 M€ et un résultat opérationnel courant de 60,5 M€ en progression de +12,0%.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, commente : « Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés au début de la crise sanitaire : nous avons su protéger nos équipes et aucun de nos 340 sites ID Logistics n'a été fermé pour des raisons sanitaires ; nous avons été en mesure d'accompagner nos clients et de déployer notamment des solutions e-commerce dans des délais records ; enfin, grâce à une gestion financière stricte, nous sortons renforcés de cette crise et nous pouvons poursuivre notre stratégie de développement ambitieuse. Je tiens à remercier à nouveau l'ensemble de nos équipes pour leur engagement sans faille et nos clients pour leur confiance et leur fidélité ».

En M€ 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 1 642,8 1 534,2 +7,1% Résultat opérationnel courant 60,5 54,0 +12,0% En % du chiffre d'affaires 3,7% 3,5% +20 bps Résultat net consolidé 28,2 16,9 +66,9% En % du chiffre d'affaires 1,7% 1,1% +60 bps 154,2 121,3 +27,1% 61,0 89,2 - 28,2 M€ Trésorerie générée par les activités après investissements opérationnels

Dette financière nette*

*Voir définitions en annexe

NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES A +7,1%

Le chiffre d'affaires 2020 d'ID Logistics s'établit à 1 642,8 M€, en hausse de +7,1% et de +4,9% à données comparables :

- En France, le chiffre d'affaires ressort à 721,0 M€, en croissance +0,9%. La baisse temporaire enregistrée au deuxième trimestre (-5,9%) dans un contexte de confinement strict, a été compensée par la bonne reprise de l'activité au cours du second semestre (+3,1%).

-

A l'international, le chiffre d'affaires atteint 921,8 M€, en forte progression de +12,5%. Cette performance intègre un effet de change qui reste globalement défavorable, notamment en Amérique Latine, et des effets de périmètre (fin des activités en Afrique du Sud en août 2019 et en Chine en juin 2020, entrée en consolidation des activités de Jagged Peak aux Etats-Unis depuis décembre 2019). Retraitée de ces éléments, la hausse du chiffre d'affaires s'établit à +8,7% sur l'année 2020.

En 2020, l'e-commerce a de nouveau été le secteur d'activité le plus porteur pour le Groupe. ID Logistics confirme son expertise sur ce segment qui représente désormais 25% de son chiffre d'affaires.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN AUGMENTATION DE +12,0% À 60,5 M€

Malgré la crise de la Covid-19 et le coût de démarrage des 18 nouveaux sites en 2020, la rentabilité opérationnelle du Groupe a poursuivi son amélioration avec un résultat opérationnel courant en croissance de +12,0% à 60,5 M€ contre 54,0 M€ en 2019 et une marge opérationnelle courante du Groupe en progression de 20 points de base à 3,7% :

- En France, le résultat opérationnel courant 2020 est en repli à 26,6 M€, soit 3,7% du chiffre d'affaires, à comparer à 29,0 M€ et 4,1% en 2019. La montée en productivité des dossiers démarrés récemment a partiellement compensé les surcoûts directs et indirects liés à la crise sanitaire de la Covid-19 (masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, perte de productivité).

- A l'international, le résultat opérationnel courant 2020 progresse nettement à 33,9 M€, soit une marge de 3,7%, contre 25,0 M€ et 3,1% en 2019. Cette amélioration de la rentabilité est la conséquence de la bonne maîtrise des nombreux démarrages de sites et des actions spécifiques menées sur les opérations les moins rentables. Ces éléments ont largement compensé les effets défavorables de la crise de la Covid-19 qui a pesé sur l'ensemble des pays du Groupe.

HAUSSE DU RÉSULTAT NET DE 67% A 28,2 M€

Le résultat net consolidé s'inscrit en progression de +67% à 28,2 M€ en 2020 contre 16,9 M€ en 2019. Il intègre notamment des charges non courantes de 3,4 M€ en 2020 (principalement les coûts d'arrêt des activités en

Chine et de restructuration en Espagne liée à la Covid-19) à comparer à 7,3 M€ en 2019 (coûts de fermeture de l'Afrique du Sud et frais d'acquisition de Jagged Peak aux Etats-Unis).

BONNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET MAINTIEN D'UNE FORTE CAPACITE D'INVESTISSEMENT

En 2020, ID Logistics a fait preuve d'une bonne gestion du besoin en fonds de roulement, tout en maintenant un rythme soutenu d'investissements opérationnels pour accompagner le développement de ses clients. La trésorerie générée par les activités ressort ainsi à 154,2 M€ après prise en compte des investissements opérationnels, en hausse de +27% par rapport à 2019.

La dette financière nette hors IFRS 16 s'élève à 61,0 M€ à fin 2020 à comparer à 89,2 M€ à fin 2019. Elle représente 0,7x l'EBITDA hors IFRS 16 (2,0x y compris IFRS 16), confortant la forte capacité d'investissement d'ID

Logistics.

PERSPECTIVES

Grâce à sa bonne performance en 2020 et au renforcement de son positionnement dans l'e-commerce, ID Logistics entend poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19. Cette pandémie a d'ores et déjà, mis en lumière le rôle décisif que jouent les organisations logistiques des clients lorsqu'elles sont à la fois organisées, flexibles et globales. ID Logistics a un rôle actif dans ces changements qui vont maintenant se déployer à plus grande échelle.

En parallèle, ID Logistics poursuit une démarche RSE (Responsabilité sociale et environnementale) ambitieuse afin de répondre aux enjeux de ses clients et à la dimension sociale du Groupe.

Enfin, ID Logistics demeure attentive aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Note complémentaire : les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : le 26 avril 2021, après la clôture des marchés.

A PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

• Compte de résultat simplifié En M€ 2020 France International 721,0 921,8 Chiffre d'affaires France International Résultat opérationnel courant Amortissement relations clients Charges non courantes Résultat financier Impôts 26,6 33,9 60,5 (3,4) Entreprises associées Résultat net consolidé dont résultat net part du groupe 28,2 25,2 (15,8) 0,8

• Flux de trésorerie simplifié

En M€

EBITDA

Variation de BFR et autres

Autres variations

Investissements opérationnels

2020 223,8 6,6 (18,4) (57,8)

Trésorerie générée par les

opérations

Acquisition de filiale

Charges nettes de financement

Remboursements nets de dette

Autres variations

- (4,9) (91,9) (3,9)

Augmentation (réduction) de la

trésorerie courante

Trésorerie courante à l'ouverture

90,5

Trésorerie courante à la clôture

144,0

2019

714,7 819,5 1 534,2

29,0 25,0 54,0

(1,3)

(7,3)

(15,9)

(13,1)

0,5 16,9 14,8

2019 205,1 (1,4)

(21,6) (60,8)

121,3

(17,2) (4,7) (113,6)

(1,0)

(15,2)

105,7 90,5

