ID Logistics : accélère son développement en Allemagne

Elle accompagne également le leader allemand de l'e-commerce sur plusieurs sites et offre pour ce client différentes typologies de prestations (préparation de commandes, packaging, cross-docking et distribution…).

Présent initialement dans le secteur de la cosmétique avec des clients tels que Coty, Yves Rocher ou Nobilis sur ses sites de Gemersheim, Weilbach ou Mittelstadt, l'entreprise s'est rapidement imposée sur le marché de l'e-commerce. Ainsi, depuis 5 ans, ID Logistics accompagne la logistique e-commerce du géant mondial de l'ameublement sur son site de Dortmund et gère également une plateforme logistique de 156 000 m² à Salzgitter qui approvisionne l'ensemble des magasins et des centres logistiques de l'enseigne en Allemagne.

L'entreprise emploie aujourd'hui en Allemagne 2 800 collaborateurs et réalise près de 150 millions d'euros de chiffres d'affaires, essentiellement dans le domaine de l'e-commerce, le retail et les produits de grande consommation. Elle compte doubler son activité dans les prochaines années.

19 avril 2021

"Nos objectifs sont de figurer, d'ici trois ans, parmi les dix premières entreprises de logistique contractuelle pour les biens de consommation en Allemagne et de doubler notre chiffre d'affaires dès 2023", commente Michael Boos, PDG d'ID Logistics Allemagne. "Ce pays représente de loin le plus grand marché de la logistique en Europe. Le potentiel est énorme, tant pour les entreprises, qui souhaitent rendre leur logistique plus efficace et orientée vers l'avenir, que pour ID Logistics, qui peut se développer en les accompagnant. Notre offre et notre maîtrise de l'e-commerce sont particulièrement bien adaptées aux spécificités du marché".

UN NOUVEAU SIÈGE, VITRINE DE L'AMBITION D'ID LOGISTICS ALLEMAGNE

Afin de poursuivre durablement sa croissance dans le pays, ID Logistics Allemagne a regroupé en début d'année toutes les fonctions centrales de l'entreprise, soit la direction et tous les services spécialisés, dans un nouveau siège social situé à Griesheim, près de Darmstadt, dans la région de Francfort. Ce nouveau bâtiment a la capacité d'accueillir aujourd'hui plus de 100 collaborateurs. Dès 2021, ID Logistics prévoit d'embaucher une trentaine de collaborateurs supplémentaires dans les domaines de la gestion des projets, de l'automatisation et de l'ingénierie, de l'informatique et des ressources humaines.

À PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie.

Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse.

L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

