ID Logistics : progression de plus de 3% du CA trimestriel

ID Logistics annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 658,2 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, en progression de 3,6% (+3,3% en comparable) par rapport à un même trimestre de 2022 'déjà en forte croissance de +15,5% à données comparables'.



'De plus, nous avons signé de nouveaux contrats auprès de clients internationaux que nous allons désormais accompagner dans leur déploiement', souligne Eric Hémar, le PDG du groupe de logistique contractuelle.



ID Logistics ajoute se concentrer sur la mise en oeuvre de son modèle de coûts variables pour poursuivre la progression de sa rentabilité opérationnelle, et préparer des démarrages qui contribueront à l'accélération de la croissance du CA à partir du second semestre.



