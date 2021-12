ID Logistics : remporte le Grand Prix Humpact 2021 «Emploi des Séniors»

FLASH ACTU RSE-RH #3

Décembre 2021

ID LOGISTICS REMPORTE LE GRAND PRIX HUMPACT 2021, DANS LA CATÉGORIE « EMPLOI DES SENIORS »

ID Logistics, un des leaders Européens en logistique contractuelle, vient de remporter le Grand Prix Humpact 2021 dans la catégorie « Emploi des Seniors ». Ce prix valorise tout le travail effectué par l'entreprise pour inclure et valoriser toutes les générations au sein des équipes. Cette passation de connaissances des seniors est indispensable pour l'intégration des générations futures.

Orgon, le 16 décembre 2021 - À l'occasion des Rencontres ISR et Capital Humain, organisées par Option Finance, le Grand Prix Humpact Emploi France a récompensé pour la deuxième année consécutive les entreprises cotées ayant déployé les meilleures pratiques en termes d'emploi en France.

Les trophées ont été remis dans les cinq catégories suivantes : Parité femmes/hommes, Jeunes, Seniors, Personnes en situation de handicap (PSH), et enfin, la catégorie générale du Grand Prix Humpact. ID Logistics a reçu le Grand Prix dans la catégorie « Emploi des Seniors ».

EMPLOYABILITÉ DES SENIORS : UN ENGAGEMENT FONDAMENTAL POUR ID LOGISTICS

Créé il y a juste 20 ans et ayant connu depuis une croissance annuelle de plus de 25%, ID Logistics emploie des collaborateurs ayant une moyenne d'âge plus jeune que la moyenne de la profession. L'entreprise en France a cependant pris des engagements forts pour maintenir l'employabilité et la motivation des seniors de plus de 55 ans en maintenant par exemple le taux de salariés âgés dans l'effectif total sur les trois prochaines années (11,9% de plus de 55 ans en 2020, soit 794 personnes). Les fonctions de tuteurs ou de référents notamment au sein des entrepôts sont prioritairement affectées aux salariés de plus de 57 ans, volontaires, afin de garantir la transmission des savoirs et compétences auprès des générations futures. Au moment du départ en retraite, les employés sont aidés par la direction des ressources humaines pour préparer et constituer le dossier de retraite. Ils peuvent aussi bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation) pour préparer leur départ.

«Il est de notre responsabilité de maintenir nos collaborateurs dans l'emploi le plus longtemps possible. Dans le secteur logistique, les métiers de production restent des métiers physiques. C'est pourquoi nous travaillons sur l'ergonomie et les aménagements de poste. Nous essayons également de développer des passerelles entre les différents métiers qui nous permettent de garder nos collaborateurs et de leur proposer des parcours de vie (transport, logistique, opérationnels, administratifs, tutorat)» - Guillaume Delaval, directeur RSE du Groupe ID Logistics.

©Humpact

À PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340 sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).