ID Logistics Group est spécialisé dans les prestations de services logistiques contractuelles. Le groupe propose des prestations de préparation des commandes, d'entreposage, de conditionnement, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de transport et de suivi des envois. Le CA par marché se ventile entre grande distribution (36%), e-commerce (25%), produits de grande consommation (19%), électronique et high-tech (7%), vêtements-maroquinerie-accessoires (6%), cosmétique (3%), industries (2%) et pharmacie (2%). A fin 2023, ID Logistics Group dispose de près de 400 sites logistiques représentant plus de 8 millions de m2 d'entrepôts dans le monde. 69,9% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Frêt aérien et logistique