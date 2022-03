Nomination : Robin OTTO, DG ID Logistics Allemagne

Communiqué de presse

Orgon, le 15 mars 2022

ID LOGISTICS ALLEMAGNE : L'EXPERTISE ET LE DÉVELOPPEMENT MIS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE

Présent sur ce marché depuis 2013, suite à l'acquisition de la société CEPL (400 collaborateurs, 3 sites : Gemersheim, Weilbach ou Mittelstadt), ID Logistics n'a cessé de se développer et a intégré, dès 2019, le Top 5 des prestataires spécialisés dans l'e-commerce.

Reconnue dans le pays pour la qualité de ses services et de ses solutions destinées aux secteurs du Retail, de l'aménagement de la maison, du commerce électronique ou encore de l'industrie cosmétique, ID Logistics Allemagne compte aujourd'hui 3 800 collaborateurs, répartis sur 10 sites, soit plus de 530 000 m² d'entrepôts.

Présent initialement dans le secteur de la cosmétique avec des clients tels que Coty, Yves Rocher ou Nobilis, l'entreprise s'est rapidement imposée sur le marché de l'e-commerce. Ainsi, depuis 5 ans, ID Logistics accompagne la logistique e-commerce du géant mondial de l'ameublement sur son site de Dortmund et gère également une plateforme logistique de 156 000 m² à Salzgitter. Elle accompagne également le leader allemand de l'e-commerce sur plusieurs sites et offre pour ce client différentes typologies de prestations (préparation de commandes, packaging, cross-docking et distribution…).

Cette croissance réussie est le résultat de plusieurs facteurs :

Des services comprenant des solutions omnicanales intégrées dans le secteur B2B et B2C

Forte maîtrise des process e-commerce, notamment des systèmes d'information

e-commerce, notamment des systèmes d'information Une gamme de services à valeur ajoutée spécifiques à l'industrie

Capacité d'investissement importante notamment en shuttle ou mécanisation

En tant qu'entreprise agile et axée sur l'innovation, l'Allemagne nous offre, à nous et à nos clients, de réelles opportunités de croissance. Les priorités stratégiques du Groupe en Allemagne résident à la fois dans l'environnement existant de la logistique contractuelle, sur nos principaux marchés et dans notre capacité à prendre en charge et à intégrer les opérations. Notre objectif principal est de rendre nos clients plus compétitifs.

Robin Otto, Directeur Général ID Logistics Allemagne

À PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 911 M€ en 2021. ID Logistics gère 350 sites implantés dans 17 pays représentant près de 7 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 25.000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s'est aujourd'hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).