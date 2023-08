IDACORP, Inc. est une société holding. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Idaho Power Company (Idaho Power). Idaho Power est une entreprise de service public d'électricité engagée dans la production, la transmission, la distribution, la vente et l'achat d'énergie électrique et de capacité et est réglementée par les commissions de réglementation des États de l'Idaho et de l'Oregon et par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Idaho Power fournit un service public d'électricité à plus de 618 000 clients au détail dans le sud de l'Idaho et l'est de l'Oregon. Ses clients appartiennent aux secteurs de la transformation alimentaire, de l'électronique et de la fabrication générale, de l'agriculture et d'autres secteurs. Idaho Power fournit également aux clients du secteur de l'irrigation un service d'utilité électrique pour faire fonctionner les pompes d'irrigation pendant la saison de croissance agricole. Ses autres filiales comprennent IDACORP Financial Services, Inc. (IFS), un investisseur dans le logement abordable et d'autres investissements de crédit d'impôt immobilier, et Ida-West Energy Company (Ida-West), un exploitant de petits projets de production hydroélectrique.