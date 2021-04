IDACORP, Inc. : BofA Securities de acheteur à neutre sur le titre

Données financières USD EUR CA 2021 1 304 M - 1 096 M Résultat net 2021 241 M - 202 M Dette nette 2021 1 810 M - 1 522 M PER 2021 21,0x Rendement 2021 2,86% Capitalisation 5 056 M 5 056 M 4 250 M VE / CA 2021 5,27x VE / CA 2022 5,40x Nbr Employés 1 947 Flottant 99,4% Graphique IDACORP, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique IDACORP, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 102,75 $ Dernier Cours de Cloture 100,09 $ Ecart / Objectif Haut 9,90% Ecart / Objectif Moyen 2,66% Ecart / Objectif Bas -6,08% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lisa A. Grow President, Chief Executive Officer & Director Steven R. Keen Chief Financial Officer & Senior Vice President Richard J. Dahl Independent Chairman Judith Ann Johansen Independent Director Christine King Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) IDACORP, INC. 4.23% 5 023 NEXTERA ENERGY, INC. 0.64% 152 875 ENEL S.P.A. 3.67% 103 886 IBERDROLA, S.A. -2.31% 86 224 DUKE ENERGY CORPORATION 6.64% 75 029 ORSTED A/S -15.88% 70 369