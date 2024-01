IDBI Bank Limited est une banque basée en Inde. Les segments de la société comprennent la trésorerie, la banque d'entreprise/de gros, la banque de détail et les autres opérations bancaires. Le secteur de la trésorerie comprend tous les investissements, les opérations sur le marché monétaire, les opérations sur produits dérivés et les opérations de change pour le compte propre et pour les clients. Le secteur de la banque de détail comprend les activités de crédit et de dépôt qui sont principalement orientées vers les particuliers et les petites entreprises, y compris les prêts au secteur prioritaire. Le segment de la banque de détail englobe également les canaux de paiement et autres canaux tels que les guichets automatiques de banque (GAB), les points de vente (POS), les services bancaires par Internet, les services bancaires mobiles, les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de voyage/devises, la distribution par des tiers et les services bancaires transactionnels. Le segment Corporate/Wholesale Banking comprend les relations avec les entreprises couvrant les activités de dépôt et de crédit autres que celles de détail. La société propose également des services de conseil/syndication aux entreprises et d'évaluation de projets.

Secteur Banques