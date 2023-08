IDBI Bank Limited a approuvé la nomination de Shri Ajay Prakash Sawhney en tant qu'administrateur supplémentaire (catégorie indépendante) au sein du conseil d'administration de la banque, avec effet au 28 août 2023. Shri Sawhney n'est lié à aucun autre administrateur du Conseil ou KMP de l'IDBI Bank. Shri Ajay Prakash Sawhney, diplômé de l'Institut des ingénieurs mécaniciens de Londres (Royaume-Uni) (équivalent du B.E. Mechanical Engineer), est un officier de l'Indian Administrative Service (IAS) de 1984 du cadre de l'Andhra Pradesh.

Il a été secrétaire du gouvernement indien au ministère de l'électronique et des technologies de l'information et a pris sa retraite le 28 février 2022. En tant que secrétaire du ministère de l'électronique et des technologies de l'information du gouvernement indien de juin 2017 à février 2022, Shri Sawhney a dirigé la mission Digidhan pour la promotion de l'UPI et des paiements numériques, a guidé la croissance de l'écosystème Aadhaar et de multiples plateformes numériques publiques nationales telles que Digilocker, Umang, Ayushman Bharat Digital Mission (santé), Bhashini (technologies linguistiques) et a contribué à la croissance significative et à l'accélération de la fabrication électronique en Inde. Il a activement catalysé les start-ups technologiques indiennes et les applications Atmanirbhar Bharat, supervisé la cyberlégislation et la cybersécurité, le projet de loi sur la protection des données, la conception de microprocesseurs indiens, le supercalculateur et le lancement de la mission nationale sur les semi-conducteurs.

Avant cela, Shri Sawhney a travaillé comme secrétaire adjoint au ministère du pétrole et du gaz naturel, au sein du gouvernement indien. Il a également été président et directeur général de la National eGovernance Division au sein du département des technologies de l'information du gouvernement indien. Au sein du gouvernement de l'État d'Andhra Pradesh, Shri Sawhney a occupé les fonctions de secrétaire principal du ministre en chef de l'Andhra Pradesh, de secrétaire principal du département de la santé, de la médecine et du bien-être familial, de secrétaire du département des technologies de l'information et des communications (IT&C), de secrétaire spécial IT&C, de secrétaire supplémentaire IT&C et de directeur général d'AP Technology Services Ltd. Il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la vision de l'AP en matière de technologies de l'information, a dirigé de nombreux projets d'e-gouvernance, a activement promu la croissance de l'industrie des technologies de l'information dans l'AP et a dirigé la conception et la mise en place de l'Institut international des technologies de l'information (IIIT), Hyderabad, et son émergence en tant qu'institut de recherche et d'enseignement de premier plan dans le domaine des technologies de l'information.

Au cours de son mandat au sein du gouvernement indien et des gouvernements de son cadre, Shri Sawhney a également occupé diverses fonctions en tant que directeur d'entreprises du secteur public, à savoir Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Oil India International Limited, Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Digital India Corporation, National Internet Exchange of India, CSC E-Governance Services India Limited, Government E-marketplace et National Institute for Smart Government. Shri Sawhney siège actuellement au conseil d'administration du Data Security Council of India et du Delhi Gymkhana Club Limited.