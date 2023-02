L'entreprise indienne PC Jeweller enregistre une perte plus faible en raison de la demande pour les fêtes.

La perte consolidée s'est réduite à 611,2 millions de roupies (7,38 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 735,7 millions de roupies un an plus tôt.

Le revenu d'exploitation consolidé du joaillier basé à Delhi a augmenté de 39,8 % pour atteindre 8,54 milliards de roupies. Le prix de l'or a chuté de près de 4 % d'une année sur l'autre.

Par rapport au trimestre précédent, le prix de l'or a toutefois augmenté de 9,9 %.

"Les salles d'exposition continuent de fonctionner, bien que le niveau des opérations ait diminué depuis le début du trimestre", a déclaré la société dans une déclaration à la bourse.

La société avait déclaré un bénéfice au cours des deux trimestres précédents, brisant ainsi une série de pertes pendant neuf trimestres consécutifs.

Les dépenses totales du troisième trimestre ont augmenté de près de 35 % pour atteindre 9,5 milliards de roupies, principalement en raison de la hausse de 79,6 % du coût des matières premières, qui a atteint 7,4 milliards de roupies.

Les marges brutes de son activité de détail domestique ont chuté à 8,79 %, contre 10,5 % un an plus tôt.

Les rivaux Kalyan Jewellers India Ltd et Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd ont également fait état d'une hausse de leurs bénéfices au troisième trimestre, bien que Titan Co, détenu par Tata, ait affiché une baisse surprise de ses bénéfices.

PC Jeweller, empêtré dans une bataille juridique avec la State Bank of India sur la résolution de ses actifs non performants, a révélé il y a une semaine que l'IDBI Bank, l'Indian Bank, la Bank of India et la Karur Vysya Bank ont émis des avis de rappel de prêts à la société.

La société a déclaré mardi qu'elle s'attend à ce que d'autres banques du consortium émettent également des avis de rappel de prêts. Mais elle est convaincue qu'elle sera en mesure de réaliser ses actifs et d'honorer ses dettes et engagements dans le cours normal des affaires.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de 5% à 30,3 roupies avant les résultats.

(1 $ = 82,7720 roupies indiennes)