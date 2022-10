Ideal Spinning Mills Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2022

Données financières PKR USD EUR CA 2022 6 095 M 27,4 M 27,6 M Résultat net 2022 323 M 1,45 M 1,46 M Dette nette 2022 1 020 M 4,58 M 4,61 M PER 2022 1,17x Rendement 2022 5,26% Capitalisation 221 M 0,99 M 1,00 M VE / CA 2021 0,29x VE / CA 2022 0,23x Nbr Employés 1 440 Flottant 26,8% Graphique IDEAL SPINNING MILLS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) IDEAL SPINNING MILLS LIMITED -36.43% 1 CHINA JUSHI CO., LTD. -34.95% 6 535 VARDHMAN TEXTILES LIMITED -26.03% 1 200 BROS EASTERN.,LTD -7.30% 1 110 HUAFU FASHION CO., LTD. -32.39% 719 TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED -48.35% 622