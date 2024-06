Ideanomics, Inc. (Ideanomics) a pour objectif de faciliter l'adoption des véhicules électriques commerciaux (VE). La société exerce ses activités à l'échelle mondiale dans un seul segment comprenant trois unités commerciales, à savoir Ideanomics Mobility, Ideanomics Energy et Ideanomics Capital. L'unité commerciale Ideanomics Mobility se concentre sur les véhicules électriques, y compris les camions et fourgonnettes de livraison sur le moyen et le dernier kilomètre, les tracteurs et les deux-roues. L'unité commerciale d'Ideanomics Energy se concentre sur les produits et services liés à la recharge et à l'énergie. L'unité commerciale Ideanomics Capital se concentre sur le financement des unités commerciales Mobilité et Énergie de la société. Par l'intermédiaire de ses filiales, VIA Motors International, Inc. et Wireless Advanced Vehicle Electrification, Inc, la société propose une solution intégrée de recharge et de véhicules électriques pour les flottes commerciales. Ses principales installations comprennent des propriétés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour la fabrication et l'assemblage, l'entreposage, l'ingénierie, la vente au détail et les sites de service.

Secteur Fabricants de voitures et camions