IDEAYA Biosciences, Inc. est une société de médecine de précision en oncologie. La société est engagée dans la découverte et le développement de thérapies ciblées pour des populations de patients sélectionnées à l'aide de diagnostics moléculaires. Ses principaux produits candidats sont le darovasertib (IDE196), l'IDE397, l'IDE161 et le GSK101 (Pol Theta Helicase). IDE196, une petite molécule inhibitrice de la protéine kinase C (PKC), en combinaison avec le crizotinib, un inhibiteur expérimental du cMET. IDE397, est sa petite molécule inhibitrice de la méthionine adénosyltransférase 2a (MAT2A). IDE161 est sa petite molécule inhibitrice de la poly (ADP-ribose) glycohydrolase (PARG). IDE196 est un inhibiteur de la PKC au stade clinique que la société évalue en tant que thérapie combinée synthétique et létale. IDE397, un inhibiteur de MAT2A pour les patients atteints de tumeurs solides présentant des délétions MTAP. IDE161 est une petite molécule inhibitrice de PARG au stade clinique, puissante et sélective, destinée aux patients atteints de tumeurs présentant des biomarqueurs définis sur la base de mutations génétiques et/ou de signatures moléculaires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale