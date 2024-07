Idemitsu Kosan Co., Ltd. est spécialisé dans la production et le raffinage de produits pétroliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage de produits pétroliers (78,8%) : carburants, lubrifiants, kérosène, etc. A fin mars 2019, le groupe dispose de 6 raffineries implantées au Japon ; - fabrication de produits pétrochimiques (12,5%) : activité assurée dans 2 sites de production implantés au Japon ; - exploration et production de pétrole, de charbon, d'uranium et de ressources géothermiques (7%) ; - autres (1,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (69,8%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique du Nord (7,2%), Europe (2,4%) et autres (1,4%).

