Le japonais Idemitsu affiche un bénéfice record grâce à la flambée des prix du pétrole

"Nous avons atteint notre bénéfice record, mais il est difficile d'être enthousiaste quant au résultat... car la contribution majeure provient de la hausse des prix du pétrole", a déclaré le PDG Shunichi Kito lors d'une conférence de presse.

"Nous devons étendre nos initiatives vers la décarbonisation tout en assurant un approvisionnement stable en énergie sans faire d'erreur de calendrier", a-t-il ajouté.

Le bénéfice net a été multiplié par huit pour atteindre 279,50 milliards de yens (2,2 milliards de dollars) au cours de l'exercice clos le 31 mars, la flambée des prix du pétrole ayant stimulé les ventes et les gains d'évaluation sur les stocks, compensant une perte exceptionnelle de 55,9 milliards de yens sur la raffinerie et la pétrochimie de Nghi Son Ltd (NSRP) au Vietnam.

Idemitsu, qui détient une participation de 35,1 % dans la plus grande raffinerie du Vietnam, a comptabilisé la perte d'évaluation après avoir évalué la possibilité de recouvrement des prêts à long terme, a-t-elle déclaré.

En janvier et février, NSRP a réduit sa production en raison d'un problème de financement, mais le problème a été résolu par des négociations entre les sponsors et la raffinerie fonctionne actuellement à pleine capacité, a déclaré Kito.

Le taux de production de la NSRP a temporairement chuté en avril en raison d'un pépin au niveau d'un craqueur catalytique fluide de résidus (RFCC), a-t-il ajouté.

"Les marchés des produits pétroliers à Singapour se sont maintenus à des niveaux élevés. Nous voulons profiter de cette situation pour que NSRP génère des liquidités grâce à des opérations solides, et pour que le projet soit rapidement mené à terme sur le plan financier", a déclaré M. Kito.

Pour l'année se terminant en mars 2023, Idemitsu a prévu que son bénéfice net global tomberait à 165 milliards de yens en raison de la baisse des gains d'inventaire.

M. Kito a déclaré que la société, qui avait importé environ 4 % de son pétrole brut de Russie, maintiendrait la suspension de ses achats de brut russe en raison de l'aggravation de la crise ukrainienne et du récent accord conclu par les pays du Groupe des Sept (G7), dont le Japon, pour éliminer progressivement les importations de pétrole russe.

(1 $ = 130,2100 yens)