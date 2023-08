Identillect Technologies Corp. est une société basée au Canada, qui est engagée dans le développement d'une solution logicielle de cryptage des courriels par l'intermédiaire de sa filiale, Identillect Inc. Elle propose le logiciel Delivery Trust, qui est une technologie de cryptage des courriels et un module d'extension multiplateforme, qui permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs courriels. Ses produits comprennent Delivery Trust Outlook Add-In, Delivery Trust O365 Add-In, Delivery Trust Gmail Plugin, Delivery Trust Web Only et Delivery Trust Email Integrity. Les fonctionnalités de Delivery Trust comprennent Secure Scan, Gmail Add-In, Multi-factor authentication (MFA), Office 365 Add-In, et Outlook Add-In. Secure Scan protège contre l'envoi non sécurisé d'informations délicates à l'aide d'un dictionnaire prédéfini ou d'une technologie intelligente de recherche de motifs. Le complément Gmail envoie et reçoit des courriels cryptés dans Gmail pour le navigateur Chrome à l'aide de son extension chrome pratique. Le MFA exige que le destinataire saisisse un code d'accès envoyé par SMS sur son téléphone avant de pouvoir lire l'e-mail.

Secteur Logiciels